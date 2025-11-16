建蘋看了一眼王萬昇，雖然睡著了，卻睡得並不實，偶爾會動一下，好像什麼地方不舒服似的。建蘋暗暗嘆口氣，輕輕走到病房外邊，給王建凱回了兩個語音，告訴王建凱父親挺好，早上吃了不少，就是疼。但是哪裡疼又說不出來，反正就是疼。當然，止痛藥吃了，就是王建凱從美國帶回來的。另外，建菡他們也在省城醫院找醫生開了一種止痛藥，說病人疼得厲害的時候吃。因為王建凱帶回來的藥雖然效果好，但是不多，王萬昇怕一下子吃完沒有了，就不捨得吃，除非疼得厲害了。可是，癌症 晚期，疼起來就要死要活的，不吃藥怎麼禁受得住。

王建凱立刻打了視頻電話過來：「二姊！」建蘋點點頭：「爸剛睡著沒多一會兒，這會兒還行。尿血也減輕了，你不用惦記，都挺好的！不用惦記！」

王建凱卻一臉的擔心：「最近爸尿血好像越來越嚴重了？」建蘋搖頭：「也沒有，就是活動多一點，顏色會加深。昨天晚上血出得多，是因為昨天白天他下地走了幾步。沒啥事兒，你不用惦記！」

王建凱「哦」了一聲，卻不過是敷衍罷了：「等下爸醒了，你告訴我，我給他打電話。」

「知道，你先忙你的！你那裡現在幾點？要休息了吧？」王建凱往別處看了一眼：「我這裡還早，才晚上七點。」建蘋點點頭：「那還行。我估摸著爸頂多再過一兩個小時就醒了，醒來之後你打電話給他，跟他嘮嘮。我要進去了，病房裡沒別人。」

王建凱愣了一下：「哦？大姊沒來嗎？」

建蘋往前看了一眼：「今天還沒來。大姊要帶外孫女，來了也就是待上一半個小時就回去了。」（二四）