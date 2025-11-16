我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

父親病了（二四）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

建蘋看了一眼王萬昇，雖然睡著了，卻睡得並不實，偶爾會動一下，好像什麼地方不舒服似的。建蘋暗暗嘆口氣，輕輕走到病房外邊，給王建凱回了兩個語音，告訴王建凱父親挺好，早上吃了不少，就是疼。但是哪裡疼又說不出來，反正就是疼。當然，止痛藥吃了，就是王建凱從美國帶回來的。另外，建菡他們也在省城醫院找醫生開了一種止痛藥，說病人疼得厲害的時候吃。因為王建凱帶回來的藥雖然效果好，但是不多，王萬昇怕一下子吃完沒有了，就不捨得吃，除非疼得厲害了。可是，癌症晚期，疼起來就要死要活的，不吃藥怎麼禁受得住。

王建凱立刻打了視頻電話過來：「二姊！」建蘋點點頭：「爸剛睡著沒多一會兒，這會兒還行。尿血也減輕了，你不用惦記，都挺好的！不用惦記！」

王建凱卻一臉的擔心：「最近爸尿血好像越來越嚴重了？」建蘋搖頭：「也沒有，就是活動多一點，顏色會加深。昨天晚上血出得多，是因為昨天白天他下地走了幾步。沒啥事兒，你不用惦記！」

王建凱「哦」了一聲，卻不過是敷衍罷了：「等下爸醒了，你告訴我，我給他打電話。」

「知道，你先忙你的！你那裡現在幾點？要休息了吧？」王建凱往別處看了一眼：「我這裡還早，才晚上七點。」建蘋點點頭：「那還行。我估摸著爸頂多再過一兩個小時就醒了，醒來之後你打電話給他，跟他嘮嘮。我要進去了，病房裡沒別人。」

王建凱愣了一下：「哦？大姊沒來嗎？」

建蘋往前看了一眼：「今天還沒來。大姊要帶外孫女，來了也就是待上一半個小時就回去了。」（二四）

癌症

上一則

我和我的家

延伸閱讀

川普降中芬太尼關稅後 中停止部分美國商品關稅、繼續暫停24%關稅

川普降中芬太尼關稅後 中停止部分美國商品關稅、繼續暫停24%關稅
走線華人一入境就被抓 關近2年獲准「暫緩遣返」 ICE拒放人

走線華人一入境就被抓 關近2年獲准「暫緩遣返」 ICE拒放人
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

熱門新聞

（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
多倫多河谷公園內的孫中山雕像。

追尋孫中山足跡（上）

2025-11-09 01:00

南加北加開車行

2025-11-10 01:00

她的最後一夜

2025-11-10 01:00

望眼欲穿

2025-11-13 01:00

那棟雅典的房子

2025-11-13 01:00

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英