兩人不語許久，彷彿各自都在琢磨可行方案。尚軒忽然大喊：「有了──你帶給我新靈感！我或許可以利用綠植、標誌、燈光，將這個區域做出富有層次的變化……」

「是的，你可以再多發揮──」此時，艾薇感到自己還有點用處！

12

帶著艾薇的問題，尚軒腦力激盪好幾天，回英國後，約在老宅談修繕。他不贅言，長驅直入：「你喜歡音樂，可以借鑑歐洲音樂廳的設計，室內用木條結構裝飾天花板，既溫馨又現代。」

「同意！」

「樓梯呢？你想好了嗎？」

「安全起見，不要放外頭。」

「這麼好的區，路上有攝像機，警察局就在附近──」尚軒不解。

「我的丹麥 朋友烏拉，有次夜晚走路回家，遇到搶匪。當時嚇壞了，把身上的現金全部掏出。好在那天下午她剛取了錢，準備隔天付房租，算是救了自己一命！」

「確實，是我想得不夠周到！你之前要是直接告訴我就好──」

「現在也不遲──」艾薇打趣說。

「這樣吧──我把廚房位置移到更加方便的動線上，你就不需要兩組樓梯，騰出空間做收納用。」

「雙手贊成！」

尚軒走到後陽台，四處張望，說道：「妮蔻認為你是工作狂，不可能照顧花草。我以為你要封半邊陽台，只是一時興起。不過，我現在認真考察方位，下雨時，你的陽台基本全被打濕，還不如留一半，做室內的花房，利用率大些。」

「看吧，我是有道理的！」

「是，你有理，但我發覺你現在從善如流！」

「大概是──因為你也不再師心自用──」

「我修正！」尚軒心悅誠服，忙著構建新圖紙。（八）