困惑攪拌著不爽擁霧翻波，我把滿腔碎碎念倒進手機記事本，再全選內容、複製，打算等版塊一開放，就點擊發起新話題窗口，然後黏貼內容、發布，一氣呵成。可我始料未及的是，幾小時後，功能復原的版面上，滿屏滾播著來自社長的新鮮公告，公告裡的每個單詞都身著炭黑色富蘭克林哥特體，嚴肅、魔幻、刺目：

「大家好，我想和各位談一件難以啟齒的事，一位賞音社的成員已經被移除。過去幾個月中，她一直在健康版塊分享自己的各種病症，包括癌症 、骶管囊腫、肛腸科疾病等等。和你們一樣，我相信她的話，並認為她在向一個支持她的社群尋求幫助。

「但隨著時間的推移，一些人注意到了她話語的前後矛盾之處。我本想忽略這些，因為大多數人無法想像，有人會拿這種事胡編亂造，而我也不想成為那個指責別人裝病的人。然而，在剛剛過去的多倫多電子音樂節上，我看到了活蹦亂跳的她。我們的偶遇令她猝不及防，在她當著我的面撒了幾個明顯的謊之後，一切水落石出。

「需要強調的是，我不是說她完全沒有健康問題，也不是說她的每句話都是假的，但我可以百分之百確認，她在很多事上騙了人。比如她所謂戴的假髮是真髮，她穿著無袖上衣，雙臂完好，顯然沒有通過PICC置管接受化療。當然，她更沒有在音樂節前幾天骨盆骨折。

「無論她是否有健康問題，我都真心祝福她，但我也必須保護大家。我知道你們是一個善良、富有同情心的群體，想到讓一個曾經撒下如此謊言的人，繼續留在這個社群情感操控大家，我陷入了嚴重的焦慮。」（一一）