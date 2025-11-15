張杰槍擊案始末（二）

圖／王幼嘉

放學時我們從不回自己家，而是看誰家沒人就去誰家。我們來到我家，開始唱歌，然後寫作業。我們常去我家和小紅家，燕子家有爺爺、奶奶，我們幾乎不去。

在小紅家的一項活動，是喝小紅爸爸自釀的紅茶菌，小紅的爸爸是我們的校長。紅茶菌是一種奇怪的飲品，是紅茶發酵之後的產物。老校長把它放在一個玻璃罐裡，暗紅的液體安靜地存放在一層厚厚的白色黏液下面，小紅說那白色黏液就是菌子。我相信她說的話，考大學時她考了生物系。現在她退休 了，退休前她是大學生物教授。

那時候報紙上說，紅茶菌治癌，但後來又有一個說法說紅茶菌致癌。這個同音不同義的字眼的改變，讓我們大吃一驚，甚至，我還記得我母親特地給我舅舅打電話，通告他這個新聞。

你說是哪裡錯了呢？怎麼會有這麼大的偏差？我母親說，她看起來有些惴惴不安。

也許是報紙編輯的錯誤。我舅舅說。我舅舅，我弟弟管他叫「茶水博士」，來自日本動畫片的人物。他真的很像。我舅舅大腦袋、禿頭，愛穿白襯衫、吊帶西裝褲。他少年時在哈爾濱一個私立中學讀書，後來當了中學語文老師，他對字詞十分在意。

差之毫釐，謬之千里呀。他感嘆說。

我想那一段時間，很多人都內心忐忑，很多講養生的老人家更是如此。他們對這個失誤真是忿忿不平。

但是，沒有人會想到控告報社。第一，沒有人能找到原始依據，治癌也好、致癌也罷，都是道聽塗說。即使真是有這樣的謬誤，也是科學在通向真理的道路上的謬誤。這樣的例子比比皆是，比如梁啟超為了發展西醫，被錯割掉了一個器官，也還要為西醫說話。

但那是很多年以後的事情了。我內心相信，紅茶菌是治癌的，因為幾十年之後我還活著，也沒有得癌症 。要知道，我可是喝了老校長很多的紅茶菌，至今我還懷念那種酸酸甜甜的味道。

讓我們繼續說上學的事情。那是1980年的冬天，北方的天短，冬至前後，下午四點天就麻麻黑了。每個老師講課都滔滔不絕，口若懸河，老師們很敬業，他們犧牲了自己的時間，學生和家長也十分感激。

你要上大學。母親對我說。她感嘆自己沒有上大學，她一直想當醫生，她沒有上醫學院，是一生的遺憾。母親滿洲時期女子高中畢業後，參加工作、結婚生子。生活安定下來，她想上大學，但已經是兩個孩子的母親。

除了小紅和燕子，我最好的朋友是明月。她本來不是九班的，她是插班生，原因是她休學了一年，她因為胃病休學。本來她也不是九中的，因為教務處的馬主任是她爸爸的老戰友，她就插班了。

她臉色蒼白，梳著兩個辮子。與我們不同的是，她的辮子梳得很低，低在耳朵下面，這讓她看起來像一個大姑娘。她有一口潔白的牙齒，微微向裡傾斜。剛開始我們接觸時，因為同路，我那時還住在分部街四號，而明月住在黑山街，相距不遠。放學時我們一起回家。不過只是很短的時間，因為沒幾天我家就搬到了中山路大院裡，我們就不再同路了。但我們的友情卻持續下去，後來小紅和燕子也成為了朋友。

高二的時候分科，小紅和燕子留在理科班，我和明月去了文科班。

3

我是在明月家第一次吃雞肝的，我對木生說。有一陣子我常回憶，我看見什麼就會想到什麼。那時候我們沒事情做，常常從中山路走到黑山街找明月玩。我們三個人，穿著厚棉襖，裹得像一個棉花團。我們走到黑山街，很遠，如果坐公車也有好幾站，還不能直達，我們就走著去。

明月家有兩個房間，一個她父母住、一個她和姊姊住。他們家擺得像宿舍，兩個木床、兩個教室裡用的小木桌、兩把小木椅子，我們進了他家，好像進了教室。我們感到好奇。明月的父母原來都是軍人，是十萬官兵專業到北大荒來，後來到林業局做了幹部，我記得她爸爸是四川人。她媽媽是個小個子女人，長得漂亮，大眼睛、細眉毛，兩片薄嘴唇，氣色很好，跟明月形成鮮明對照。

我們坐在木床上，現在想起來，也不知道說著什麼。她媽媽走進來，送進來一碗醬色的東西，她媽媽說是雞肝，用醬油炒的。我從來沒吃過炒雞肝，我也沒吃過類似的雜碎，因為我媽媽很不會料理生活。我們家餐桌上飯菜單一，我爸爸喜歡吃乾豆腐 ，媽媽就三餐都是乾豆腐。

那種醬香味很好聞，雞肝也好吃。我現在在超市看到雞肝，還會買一點用醬油炒一下。木生開始不吃，有一次他嘗嘗，說好吃。我說還是小時候在明月家第一次吃，這樣說時，好像又回到那個午後。我們坐著，小紅靠著木床的一個角，她穿一件藍白花的棉襖，裡面是紅毛衣。她的眼睛又大又明亮，一雙彎彎的蛾眉，好看極了。

但是，我們在九班並不愉快，我們後來常想起那個時候，我們算是班裡成績一般般的女生。那時候真是有好幾個女孩，聰明、漂亮、多才多藝，性格又好，開朗活潑，她們大多是從三大動力那邊考過來的。（二）