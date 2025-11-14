我的頻道

冬青酒吧（七）

卓慧臻
這幾天憂心忡忡，人在西班牙，總放心不下艾薇，還好今天見著，遂燃起說話的興致。

「有件事想告訴你──漢姆斯特老區的文化委員找過我多次，他們想改造環境，凝聚居民情感，讓我出主意。我還沒決定是否加入……」

沒想到，她之前挑剔萬分的建築師其實聲名遠播：「為什麼不參與呢？放棄這個機會多可惜，除非你實在太忙了──」艾薇鼓動。

「並非時間的問題，喜歡的項目總能駕馭！我是苦於沒有思路，連你的老宅新修都沒過關，還談什麼老區改造！」

艾薇腦子突然閃過一個念頭，問尚軒去沒去過巴塞隆納的「露西婭市集」。

「沒呢！那是十八世紀就存在的市場，改造多年，據說一年後才會修好。」熟悉業界動態的尚軒很篤定地說。

「我看過完工的樣子──在西班牙參加學術會議時──」

尚軒狐疑，「你去參加學術會議？什麼時候？受傷以後？」

「唉唉，說來話長──暫且不表！」艾薇回憶出席大會晚餐的那天下午，她忙裡偷閒，去市集逛了逛，裡頭有西班牙食物，也有當地的服飾品店，很熱鬧。

「總之，這個市集原本是個封閉的市場，四面牆，加頂蓋。建築師拆去一面牆，用半開放的空間連結社區，使其重生，拓展了店面，也加長了行走空間……」

艾薇敘述得活靈活現，尚軒聽得入神。他想知道，艾薇有什麼具體建議。

「你想想──我家附近的冬青酒吧，每個周末都有許多居民過來吃早、午餐，這家店打從十九世紀就在那個地點上，可以說是小區的社交中心，旁邊有花店、書店、二手衣物店、法式薄餅臨時站。那麼──老宅如何與這樣的環境連結呢？」（七）

那棟雅典的房子

偷雞稱「救雞」柏加大學生非法入侵罪成最高判5年

南瓜密語案…2男取得威力強大武器 擬襲底特律同性戀酒吧

世界50最佳酒店 香港瑰麗酒店擊敗曼谷 奪世界第1名

印尼導演入籍中華民國 「新來的小朋友」獻給台灣人

（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（下）

2025-11-07 01:00

不合時宜

2025-11-07 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00
多倫多河谷公園內的孫中山雕像。

追尋孫中山足跡（上）

2025-11-09 01:00

南加北加開車行

2025-11-10 01:00

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

