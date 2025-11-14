這幾天憂心忡忡，人在西班牙，總放心不下艾薇，還好今天見著，遂燃起說話的興致。

「有件事想告訴你──漢姆斯特老區的文化委員找過我多次，他們想改造環境，凝聚居民情感，讓我出主意。我還沒決定是否加入……」

沒想到，她之前挑剔萬分的建築師其實聲名遠播：「為什麼不參與呢？放棄這個機會多可惜，除非你實在太忙了──」艾薇鼓動。

「並非時間的問題，喜歡的項目總能駕馭！我是苦於沒有思路，連你的老宅新修都沒過關，還談什麼老區改造！」

艾薇腦子突然閃過一個念頭，問尚軒去沒去過巴塞隆納的「露西婭市集」。

「沒呢！那是十八世紀就存在的市場，改造多年，據說一年後才會修好。」熟悉業界動態的尚軒很篤定地說。

「我看過完工的樣子──在西班牙參加學術會議時──」

尚軒狐疑，「你去參加學術會議？什麼時候？受傷以後？」

「唉唉，說來話長──暫且不表！」艾薇回憶出席大會晚餐的那天下午，她忙裡偷閒，去市集逛了逛，裡頭有西班牙食物，也有當地的服飾品店，很熱鬧。

「總之，這個市集原本是個封閉的市場，四面牆，加頂蓋。建築師拆去一面牆，用半開放的空間連結社區，使其重生，拓展了店面，也加長了行走空間……」

艾薇敘述得活靈活現，尚軒聽得入神。他想知道，艾薇有什麼具體建議。

「你想想──我家附近的冬青酒吧，每個周末都有許多居民過來吃早、午餐，這家店打從十九世紀就在那個地點上，可以說是小區的社交中心，旁邊有花店、書店、二手衣物店、法式薄餅臨時站。那麼──老宅如何與這樣的環境連結呢？」（七）