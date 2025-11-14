安安循環張貼各種動物大笑的表情包，說她笑得直不起腰，差點從高腳椅上摔下來。

高腳椅？安安怎麼下床了？

「小心你的傷！」我胸口一緊，跟大家不約而同地提醒她。

「謝謝，我會注意的。有你們真好，我愛你們！」安安向來推誠不飾，她實況轉播的喜怒哀樂中輻射出極致的能量：一句話就可以讓她掩面而哭，哭得淒婉悱惻；一句話就可以讓她破涕為笑，笑得前仰後合。為了不讓她的眼淚惹我落淚，逗她開心是我所能盡到的綿力。她的悲傷少一點，我的快樂就多一點，疼痛亦隨之輕一點。

6

我的食慾受到重創後，持續下降的體重拉低了免疫力 。感冒發燒來得毫無徵兆，名不見經傳的病毒不費吹灰之力，侵占了我的上呼吸道，壓迫胸部肌群不輟勞作。不到二十四小時，就把我改造成了咳嗽永動機──說話咳、喘氣咳，醒著咳，睡覺也咳。本來已經坐也不是、站也不是，這下可好，我連躺著的權利都被剝奪了。頻繁增加的腹壓令尾骨周圍的軟組織脹痛難耐，腦子也震成了一團糨糊。清醒難保，更別提上網閒聊，甚至連喘氣都沒勁兒。我由衷佩服安安能夠憑超人般的精力和反應速度，支撐旺盛的分享慾。

最難熬的一周過去了，不堪行屍走肉狀態的煩躁和劫後餘生般的僥倖，聚積成傾吐的衝動，催促我登錄「賞音社」服務器……怎麼回事？健康版塊暫時封鎖了？是在維護嗎？還是被黑客入侵了？為什麼其餘版塊一切正常？病友們還好嗎？安安的傷勢怎麼樣了？從沒主動找過我的社長三天前發給我的一條私信：「有空聊聊嗎？」令我更加困惑。（一○）