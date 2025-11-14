我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

安慰劑盲盒（一○）

胡剛剛
聽新聞
test
0:00 /0:00

安安循環張貼各種動物大笑的表情包，說她笑得直不起腰，差點從高腳椅上摔下來。

高腳椅？安安怎麼下床了？

「小心你的傷！」我胸口一緊，跟大家不約而同地提醒她。

「謝謝，我會注意的。有你們真好，我愛你們！」安安向來推誠不飾，她實況轉播的喜怒哀樂中輻射出極致的能量：一句話就可以讓她掩面而哭，哭得淒婉悱惻；一句話就可以讓她破涕為笑，笑得前仰後合。為了不讓她的眼淚惹我落淚，逗她開心是我所能盡到的綿力。她的悲傷少一點，我的快樂就多一點，疼痛亦隨之輕一點。

6

我的食慾受到重創後，持續下降的體重拉低了免疫力。感冒發燒來得毫無徵兆，名不見經傳的病毒不費吹灰之力，侵占了我的上呼吸道，壓迫胸部肌群不輟勞作。不到二十四小時，就把我改造成了咳嗽永動機──說話咳、喘氣咳，醒著咳，睡覺也咳。本來已經坐也不是、站也不是，這下可好，我連躺著的權利都被剝奪了。頻繁增加的腹壓令尾骨周圍的軟組織脹痛難耐，腦子也震成了一團糨糊。清醒難保，更別提上網閒聊，甚至連喘氣都沒勁兒。我由衷佩服安安能夠憑超人般的精力和反應速度，支撐旺盛的分享慾。

最難熬的一周過去了，不堪行屍走肉狀態的煩躁和劫後餘生般的僥倖，聚積成傾吐的衝動，催促我登錄「賞音社」服務器……怎麼回事？健康版塊暫時封鎖了？是在維護嗎？還是被黑客入侵了？為什麼其餘版塊一切正常？病友們還好嗎？安安的傷勢怎麼樣了？從沒主動找過我的社長三天前發給我的一條私信：「有空聊聊嗎？」令我更加困惑。（一○）

免疫力

上一則

那棟雅典的房子

延伸閱讀

安慰劑盲盒（一）

安慰劑盲盒（一）
這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳
帥哥美女衣服穿太緊 「腹壓」過大也會胃食道逆流

帥哥美女衣服穿太緊 「腹壓」過大也會胃食道逆流
4歲千萬粉絲網紅疑遭網暴 母揚言訴諸法律 網友：難同情

4歲千萬粉絲網紅疑遭網暴 母揚言訴諸法律 網友：難同情

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌