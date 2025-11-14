我的頻道

父親病了（二二）

常湘雲
當然，剛過完年聽見王萬昇病情加重，去了省城住院。那時，建薇做好了回家的準備的，也買了火車票。只是，就在出發之前，又接到了王建東的電話，說是省城專家的介入治療效果很好，王萬昇的病情穩定了，不日就將出院，也不打算住建菡家，而是直接回家。建薇如果想回家看望，可以帶著小儷的女兒一起。如果帶著孩子不方便，就天氣暖和了，孩子也再大一些了，再回家看望。因為看王萬昇的情況，再支撐個半年一年的不成問題。

聽王建東這樣說，建薇、李福喜和李小儷三個人商量了一下，最後決定看情況。如果王萬昇真的不好了，那麼就夫妻兩個帶著小儷的女兒一起回去，不僅看望陪伴了父親，盡了孝道，帶著外孫女也有個藉口，不必耗在病房裡。

李福喜看著建薇：「你的肺也不好，雖然做了那麼多檢查，也沒有查出什麼來，但總是氣喘到底不正常。所以，回去之後，你能像建蘋那樣，成天陪在病房裡嗎？」

建薇臉上呆了一下，她不是沒有想過這個問題，但都是一閃念就過去了，也是不願意多想，多想就心煩。如今聽見李福喜這樣問，依舊感覺心煩：「你說怎麼辦？那是我爸，我怎麼可能不去陪他呢？」

李福喜兩隻眼珠子骨碌碌轉了兩轉，然後看著建薇：「陪，總是要陪的，但是，你不能像建蘋那麼陪。再說，還有歡歡呢，雖然我一個人帶，湊合也帶得了，但是總是要換個手啥的。所以──」李福喜停住不往下說了，建薇卻明白了，臉上略放鬆了：「我知道了！」

李福喜笑了一下，似乎很滿意。建薇卻微微攢了眉：「那咱啥時候買票回去啊？」（二二）

那棟雅典的房子

緬甸KK園區詐騙者逃出 黑市搶人大戰 轉賣1人傳7萬元

舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因

皇后醫院講座 專家分享胃癌防治

久咳不癒當心是氣喘作祟 醫師建議超過2周應就醫檢查

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

