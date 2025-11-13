王建東沒有說什麼，點點頭，姊弟二人就掛了電話。

掛了電話，建菡立刻喊了夏長卿：「長卿，咱倆去趟超市！」夏長卿有些不解：「去超市幹麼？」建菡白了夏長卿一眼：「我爸和東子不吃飯啊？明天他們一定是一大早就出發了，等到了，不得要吃飯啊？我們去超市買隻雞，今天燉上，明天去醫院的時候帶上，他們到了，可以先喝點雞湯。尤其我爸，這個時候補充營養是最重要的！」

夏長卿聽了，微笑了一下，衝著建菡伸出大拇指：「聰明！」建菡卻一巴掌把夏長卿豎起的大拇指拍了下去：「什麼時候了，還貧嘴！」夏長卿卻一臉正經八百：「不是貧嘴，是真心覺得你聰明能幹！」建菡咧咧嘴想笑，但是想到病重的父親，臉上立刻又黯然了下去：「你說，這次我爸不會有什麼事吧？」說著真的就眼淚汪汪起來。

夏長卿忙拍拍建菡的肩膀：「不要胡思亂想，咱爸是有福之人，不會有什麼事的！」建菡抬起手，在臉上抹了一下：「終究是癌症 啊！」夏長卿臉上也現出些疑慮，但是立刻又笑了一下：「不會有事的！再說，咱們附院不是最好的醫院嗎？他們一定會有辦法的！」

建菡輕輕「嗯」了一聲，新的眼淚又湧出來。夏長卿沒有說什麼，只是從桌上的紙巾盒子裡抽出兩張紙巾，遞給建菡：「你剛才不是說，要去超市嗎？」建菡接過紙巾，擦擦眼淚：「走吧。」

9 王建薇

要不是王建東打了好幾次電話來告訴父親的情況，王建薇根本就沒有回老家的計畫。也是，一雙兒女都已經不在老家發展了，尤其女兒李小儷，因為工作調動到了南方，建薇和李福喜兩個也就跟著到了南方，幫著離了婚的小儷帶女兒。（二一）