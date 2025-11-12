我的頻道

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

冬青酒吧（五）

卓慧臻
她選了靠窗的位置坐下，幾分鐘後，尚軒也到了。

艾薇輕聲說：「這裡怎麼那麼安靜啊？讓人忘記身處喧囂的西班牙──」

尚軒也壓低聲量：「是不是特別驚訝？巴塞隆那市區當年規劃是方塊格子建法，節省空間，四通八達。但是公寓全都臨街，必得忍受人車噪音。郊區則不同，空間大些，可以依照山形坡度來設計。我現在就負責這邊某一塊新的建地設計。」

「好，待會參觀！」艾薇愉快地攤開菜單。

「有什麼特別要求？」

「烤魚如何？」艾薇爽快回答。

尚軒用西班牙文點好菜，五分鐘後，侍者給他們各倒了一杯香檳，還送來堅果。

「喝香檳，是慶祝什麼事嗎？我還沒答應恢復合約吧？」

「不急，這次要好好溝通──」尚軒深怕這女孩一氣之下又走了，看到艾薇輕鬆談笑，放心了點。他趁勝追擊：

「扁杏仁加點橄欖油，撒點海鹽，是喝香檳的最佳搭檔，嘗嘗──」

油亮亮、桃心狀的扁杏仁酥脆濃郁，艾薇吃了幾個，越吃越順口。

「我就希望你別拒絕我的建案……」尚軒忍不住補充。

艾薇不想整個晚上都圍繞著這件事，她拿起餐布，抹了抹嘴角的鹽粒，合掌搭在右臉頰，嚴肅地看著他：「如果你──再囉哩囉嗦，我就劈開一株橡樹，把你釘在它多節的樹幹內心，讓你再呻吟十二個冬天！」

「太毒了吧！這是誰說的？」尚軒忍俊不禁。

「普洛斯彼羅對精靈艾麗兒說的！莎士比亞《暴風雨》第一幕。」

10

餐廳人不多，有中年婦女帶老媽話家常的，也有兩個下班的男人喝小酒。

「別老談我的事，換個話題！你這邊工程難度大嗎？」艾薇好奇。（五）

上一則

日本之旅

