但是湄渃也不說什麼，王家的事，她從來不摻和。王建凱也覺得湄渃不攪和家裡的事最好，雖然他很多時候，還是會和湄渃嘮叨家裡的事。

8 王建菡

過了年，王建菡就接到了王建東的電話，說王萬昇有些不好了，尿血嚴重了不說，還咳嗽得很厲害，也不知道是不是陳舊性的結核病復發了。建菡一聽就急了：「那你幹麼還拖著？趕快把爸送到我這裡來，我立刻就給爸聯繫附院專家，看專家說怎麼治療。」

王建東點著頭：「好！」但是又有些欲言又止的。建菡看出來了王建東的猶豫：「東子，你有什麼話就直說，不用藏著、掖著，怪累的！」王建東開口了：「老姊，我尋思著這要是把爸送到附院，爸問起來，咱們是繼續隱瞞呢，還是告訴他真相？」

「當然不能告訴爸！」建菡斬釘截鐵，想都沒想。王建東臉上原本還有一點猶豫，聽建菡這麼一說，立刻也就換上了肯定的神情：「那我就知道了！行，我馬上找車，明天上午，最晚中午就能到你那了！」

建菡點點頭：「不用送到我這裡，直接去醫院，我和你老姊夫在醫院等你們！你知道附院的地址吧？我讓你姊夫這就把地址給你發過去。長卿，把附院地址發給東子，明天他和爸直接去醫院。」後邊這句話是說給夏長卿的，說完之後，又看著王建東：「給爸多帶兩套衣服，住院總是要有換洗衣服的。」王建東擺了一下手：「我知道，二姊和小婉都已經給爸準備好了。」

建菡的眼珠子在眼眶裡轉了轉，似乎在盤算什麼似的。王建東也不說話，好像他明白建菡在想什麼。等建菡的目光重新落定在手機屏幕上，王建東臉上也放鬆了下來，建菡卻只簡單說了一句：「等你和爸！」（二○）