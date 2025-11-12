圖／AI生成／劉得

我感到一陣惡寒，溫溫地將她推開──我害怕，害怕極了。不少人流連她的裙底，其中不乏老李這種油條，單單得到一個媚眼，就自我膨脹得可笑。我卻無法正視她，她明艷得像冒泡沼澤裡橫空出世的孔雀，沾著一身腐爛的沼氣，站在一片泥濘汙濁的荒原裡，大剌剌地向你咧嘴。初始的厭惡蒸發裂解成嫉妒，濃稠黑水底下畏光的畸形野獸紛紛張大了嘴，將面前的珍禽拆吃殆盡，她卻始終在第二個黑夜裡，完好無缺地再次高聲啼叫。

穿過廊道後的房間就是浴池，浴池的水總是混濁的。我父親那樣的老上海人喊浴場叫渾堂──洗澡的人多了，水自然就渾濁了。水面漂著人們搓下來的皮屑與油垢，Ｏ就站在那池髒水的中心，乾淨而清朗得不屬於這裡。O像偌大混沌裡的唯一出水口，澄澈透明，世界一切的嘈雜都與他無關。可是他千真萬確就存在那裡，從腌臢的羊水裡蛻出神像的半身。

他從不和其他人瞎混，不像梅梅那樣氣焰逼人，不同老李一樣濫情，Ｏ於我是獨特的、乾淨的、單純的。後來的很多、很多深夜裡，我們預感對方出現，在同一片水氣模糊裡呼吸困難；閉上眼捕捉開門一瞬的氣流是否摻雜對方的氣味。曖昧卻篤定地指認、試探甚或踰越：水蒸氣黏在牆上，最後結成水珠。兩粒水珠一旦相遇，便誰也離不開誰的輪廓。

慾望是會漲大的，很快地我再也不滿於與更多人共用著Ｏ。我多希望那雙黑色的眼睛裡只有我一個，把我養在你眼睛裡的那池黑水好嗎？我會為你張羅來最豐美的水草。我小小、小小的羊羔，跪在我柔軟的波斯地毯上，他的眼睛裡有我，眼角因乾嘔逼出的淚珠裡也有我。我在他的眼眶裡轉啊轉，在臉上蛇行，最後落入那張矜貴的地毯裡。我小小、小小的羊羔跪的不是母體中湧出的奶水，是我的愛、我的愛──

窗外是斑駁的燈火，我們窩在斑駁的房間。Ｏ把玩著我的柯達幻燈片機，插上各色的正片，投影在空白的天花板上。我吐著煙圈告訴他，那是多倫多、威尼斯，這是柏林……說著童話的騙子，誇大每一個細節與故事，僅為了乞討眼前青年的驚呼和發光的美麗眼睛。

他窩在那堆美麗的屁話裡睡著的時候，我倚著窗，搖出一支萬寶路，思考半晌，拍出了另一支長壽牌。空氣裡仍懸浮著我們的熱。這房間太舊了，舊得夜都褪色幾分，那時是1981的深冬，小陽春。

Ｏ很快在1982年後進駐我的世界，和隔壁棟的唱片行同一天入駐中華商場。像我的老唱機偶爾跳針，Ｏ偶爾消失幾小時、幾天，或幾個禮拜。我感到孤獨時就穿進城中市場，推開掛著紅燈籠的大門。人們日以繼夜唱著鄧麗君、鳳飛飛，或是作態地輕哼著〈台北不是我的家〉。所有人的悲傷看起來都是虛偽的浮粉。偶爾有人約我做愛（通常是他們巡視一圈後，獵無可獵的結果），可是我並不需要愛，我不是黑夜裡遁行的那些怪獸。我需要的是被一個人擁有，被一個人（一個人就好！）瘋狂地迷戀，被他必須。

我需要他不牽著我，故意繞路從佳佳唱片行前晃回家，暗示我買大衛‧鮑伊那古怪英國佬吵鬧的最新黑膠，或者聽著我珍藏的巴布‧狄倫。我們安靜地打炮，然後在陽光照進來的加大單人床上翻找內褲，試圖辯論著他們誰更好一點──即使我們都知道他們不是同一個類別的人，唱完全不一樣的音樂。可是世界很粗淺啊，西洋音樂裡，找得到Ｄ開頭的大衛‧鮑伊，也找得到Ｂ開頭的巴布‧狄倫，浴池裡找得到不需要愛的我，也找得到需要愛的很多人。我需要被需要。我需要我是他的，就好像這樣才算個有血肉的人。

檯燈下我裸著上身，抽著菸翻著一本又一本千篇一律的劇本。「你不會有這種感覺嗎？」Ｏ沒穿內褲，抱著我。我知道他又想要了。他抽出一隻手，在我背上畫著圈，突然鎖定我肩膀上的一粒疙瘩──自從〈傾城之戀〉被張愛玲寫出來之後，似乎人都變得自私、愛情變得很模板……像要有一個背景的悲劇才能顯得這一切──Ｏ驟然停下，給我看他摳下來的粉刺，欸你看，超大一個。氧化塑膠那樣的透明顆粒像菸灰一樣，被他往窗外隨手一彈，然後消失不見。

那枚粉刺只有在他手裡的時候我看得見，看得見之後，我們就能討論存在和意義了──而我就是這樣的人。（中）