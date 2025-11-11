湄渃一邊看，一邊說：「還好，腫瘤 增長得不快，腎臟正常，說明沒有轉移。不錯嘛，距離確診已經過去了快兩年了吧？」

王建凱算了一下，點點頭：「可不，再過兩個月就整兩年了。」

湄渃微微笑了一下：「也別說，你弟弟照顧你爸，還真的照顧得不錯！提醒你一句喔，等你爸人不在了，他的撫恤金你可一分錢都別要，全部給你弟弟。照顧癌症 病人很辛苦的，尤其又是你爸那麼惜命的、超難伺候的一個人。」

聽見湄渃這樣說，王建凱臉上有些不開心了：「誰不惜命啊！你不怕死？真是的！」湄渃卻不計較，只微微笑了一下，王建凱也不再說什麼了。但是剛才湄渃說的父親的撫恤金的事，還真的在他心裡動了一下。

之前，王建凱還真的不太清楚，人去世了，還有一次性發放撫恤金的事。直到幾年前湄渃父親去世，才知道有撫恤金這麼一回事。只是，湄渃父親的撫恤金都給了湄渃，因為湄渃父親在去世前，把自己一生的積蓄都捐給了紅十字會，只留了這麼一點撫恤金。明確說是給外孫的，湄渃的姊弟都沒有異議，他們各自的條件都很好，這跟王建凱家不一樣。

王家只建薇和建菡家經濟條件比較好，建蘋和王建東都條件一般。雖然平常嘴巴上不說，但是用錢上都比較小心。所以，如果真的父親過世了，他的遺產就算不多，也多少會有一點幫助的。

湄渃明白跟王建凱說，他的那一份全部給王建東，著實讓王建凱心裡很安慰，嘴巴上卻沒有講出來對湄渃懂事的讚賞，只點點頭，「唔」了一聲，倒讓湄渃有些不明所以，「唔」什麼「唔」。（一九）