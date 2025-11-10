史艷文的眼淚（全文完）

汪霏霏聽了，忍不住也掉下淚來，原來愛情終不過一場空。那殘存的記憶，是之前甜蜜的比較多，還是後來痛苦的比較多？

王海蓉那雙凹陷的大眼睛滿是淚水，「這真是一場掉到地獄的噩夢啊。」

窗外傳來夜來香的味道，濃郁得變得極其難聞，甚至讓人有窒息的感覺，整個屋裡像充滿了死亡的氣息。

「我已經經歷了世間所有的風霜雨雪，我也知道我未老先衰，如風燭殘年一般，這是我曾經最懼怕的一件事了。現在，死亡似乎已走到我的跟前了。與其撐著一個空殼子活著，死亡未必是最壞的。」

汪霏霏聽了驚駭不已，握住王海蓉的手，陪著她一起哭泣。

汪霏霏發現，王海蓉手腕上戴著一只老舊卻十分精緻的錶，黃金手鍊上面鑲滿水鑽。

「這是我先生送給我的結婚周年紀念禮物，這麼多年過去了，我一直珍藏著。我先前還期盼會有回轉餘地，耐心等待。說真格的，等待，那時的等待，是因為除了等待，我也沒有其他的辦法。」王海蓉抬起手來，看著腕錶說：「昨天我發現這只錶突然停了，就停在他送給我的那一刻。我忽然體會人走到最後，真是愛到深處無怨尤。我釋然了，也放下了。我想，我的日子不多了。好妹妹，別難過，哪怕我現在當場死去，也無所畏懼、無所怨恨了──這還要感謝上帝的仁慈。」

汪霏霏自己都不知道，她和王海蓉短暫卻深刻的相處時光，在她未來的生命裡，會留下什麼樣的記憶與影響？

那晚，汪霏霏陪了王海蓉一夜。

後來她再去看望王海蓉，王海蓉沒再開過門……（全文完）