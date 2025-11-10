王建凱笑了：「東子的手藝沒得說，爸是有口福！」王萬昇的聲音在建蘋的臉後邊響起來：「那有啥用！」

建蘋不同意地搖一下頭：「老爸，你看你，有東子這麼照顧你，你還總是不滿意！」聲口頗不以為然。王建凱忙和稀泥：「爸是要求高。」

建蘋把手機遞給王萬昇：「老爸和你大兒子說吧，我去給你洗衣服去！」手機屏幕上換成了王萬昇的半張臉和白色的頭髮，王建凱看見了，心裡有些難受。其實，一年前探親時，就看見父親的頭髮全白了，只是出現在幾英寸的手機屏幕上，有些怵目驚心的感覺。

「爸，你就好好養著。我想，過不了兩天，你就可以出院了。」王萬昇笑了一下：「但願如此！」王建凱使勁點了兩點頭：「爸，你要有信心！再說，你的身體一直都很好，東子又把你照顧得那麼好，所以，你怎麼會有大毛病呢！不要想太多了，知道嗎？」王萬昇點點頭：「我知道。」王建凱笑了：「那就好。好了，爸，今天我就不多說了，也別累著你！明天我再打給你！」王萬昇對著手機揮揮手：「再見！」

王建凱看著坐在自己對面的湄渃：「你說，我爸的病情是不是加重了？」湄渃聳聳肩膀：「我怎麼知道？他們做B超或者其他的檢查了嗎？」

王建凱搖搖頭：「東子沒說，但是我想他一定會想到的。」湄渃笑了一下：「等你看到他們的檢查結果再說吧。」王建凱點點頭，也只能這樣了。

湄渃說的沒錯，後半夜的時候，王建東給王建凱發了一張照片，是王萬昇的最新的檢查結果。王建凱沒有立刻給湄渃看，而是等到第二天早上，湄渃醒了，他才將手機遞給湄渃：「新的B超結果。」（一八）