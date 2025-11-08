我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

安慰劑盲盒（四）

安安複述著她那段我諳熟的往事，她的煎熬再度入駐我的情緒：一個又一個無殊的夜晚，無數困獸猶鬥的星光戳破天幕，朝我射來巫術似的斑斕……下過咒的器官、不離不棄的呻吟、失控、怨念煉製懸念……停！「袋熊不爬樹」及時關閉了攝像頭，跟社友們一起聚焦安安，勸她不要多想。

我又何嘗不是敏感的人，多年來瘡疥之疾的疊加讓我如驚弓之鳥。即便杯弓蛇影也會無端膨脹、伸展，魔爪般鉗住我的喉嚨，把我拖向焦慮的盲盒。盲盒打開一道縫，千奇百怪的病從裡面伸出毒舌，勾引我對號入座。

日本黑暗奇幻漫畫《劍風傳奇》的毒舌主角格斯說過，野心是有代價跟隨的，以死為代價的利息非常高，所以野心過大的代價是破滅。此話彷彿是作者三浦建太郎自設的凶讖，他為該巨製嘔心瀝血二十餘載，曾一度擔憂，有生之年無法將其完結。2021年他因病溘逝，這部連載中的傳奇只能交由後人延續。

我從未刻意銘記，但諸多遺作都令我過目不忘，莫札特的《安魂曲》、貝多芬的《第十號交響曲》、馬勒的《第十號交響曲》、黃易的「盛唐三部曲」……未完結狀態是我的噩夢，「噩」字像一張怪物猙獰的臉，臉上兩排掏空的眼睛監視著我，警告我別寫長作──你最好知趣，快快許願一切如常。因為你勉強維持平衡的生活像疊疊樂遊戲中搖搖欲墜的塔，不知道幾時幾刻，不知道誰抽走哪塊積木，塔就會散架。無論彈劍作歌還是琴劍飄零，沒有自如揮劍的強壯臂膀，再精良的劍也是白搭。

可誰不想長命呢？誰又願意做倒楣鬼？相傳貓有九條命，人夢想活八輩子不為過吧？（四）

