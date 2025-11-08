我的頻道

父親病了（一六）

常湘雲
也怪不得王萬昇總是覺得不安，王建東每每和王建凱通電話，都顯得神神祕祕的。如果真的沒什麼大事，為什麼他們哥兒倆要那麼防備什麼似的？可是，王萬昇在枕頭上又搖了搖頭，大凱是孝順的兒子，東子更不用說，這麼孝順的兒子們怎麼會欺騙這他這個老父親呢？

王萬昇閉著眼睛，兩道白眉毛一時往一起聚聚，一時又鬆開。但是，漸漸的，就有些迷迷糊糊的，要睡著了。

7 王建凱

王建凱回到美國之後，會經常想起來探親時的情形。父親被王建東照顧得很好，而且，確診膀胱癌已經快兩年了，父親的狀態卻還不壞。尤其胃口很好，無論什麼都吃得下去，飯量也不錯，甚至坐輪椅也好，拄拐棍也好，還能夠跟著人一起去公園、去附近的水稻實驗基地參觀，而且活動之後，也沒有出現過尿血、神經痛。

這讓王建凱很欣慰，跟湄渃說起來，也是輕鬆的聲口：「看我爸的情形，我覺得再活幾年，應該問題不大。」

湄渃輕輕笑了一下：「那當然好。最近他們有複查嗎？」

王建凱愣了一下，好像沒有聽見說複查的事。看著湄渃，他問道：「還需要複查嗎？」

湄渃笑了：「你是真傻假傻呀？如果當初真的顯示膀胱癌，當然要複查啊！畢竟，要看腫塊是不是發展了。另外，最重要的是，要看看腎臟，是不是有轉移。」

聽見湄渃這樣說，王建凱臉上立刻緊張起來：「你是說會轉移？」

湄渃有些不耐煩，搖了一下頭：「萬事無絕對！也不一定，我只是說，他們應該定期複查！」

王建凱點點頭：「哦。我會提醒一下東子。」

湄渃聳聳肩，走開了。王建凱自己坐在窗下，拿著手機，半蹙了眉。（一六）

我的秋假

