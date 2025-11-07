史艷文的眼淚（一八）

兩人中間像隔了一層看不到的牆，喔，不，根本像隔了一條河。河的兩邊是完全不同的世界，阿琴第一次體會到夫妻各懷心事、同床異夢、相敬如「冰」的景象。

阿琴覺得自己一下子長大了，進入了成人的世界。

阿琴認為王海蓉根本就是一個不定時炸彈，再這樣下去，自己難免遭受池魚之殃，但梁弘凱等於就被宣判了死刑 。

阿琴讀過《情人》，雖然被刻骨銘心的愛情深深感動，卻不喜歡那樣的悲劇收場，認為要愛就要去爭取，絕不能屈服於現實環境的阻礙。她最喜歡的《簡愛》，在婚禮上發現羅切斯特已有一個患精神病的妻子，藏匿在莊園的閣樓上，認為在這樣的情況下結婚是不道德的，憤而離去。雖然後來與因前妻放火身亡而失明的羅切斯特重逢，最終有情人終成眷屬，但阿琴卻覺得這樣的安排太戲劇──萬一未能重逢，不是將永遠失去所愛之人嗎？

阿琴反覆思量，王海蓉看起來精神似乎是出了問題，她無法拋下梁弘凱不管。她在梁弘凱身上找到愛情，她要追愛，不願意一路窮等，更不願意錯失機會，唯一的解決辦法就是攤牌！

燈滅

汪霏霏每日一進校門，魚貫而入的學子們朝氣蓬勃，太陽從巍峨的行政大樓後方升起，充滿朝氣。一排排整齊的教室、大樹旁美麗的涼亭、充滿人文歷史的高大榕樹都如此讓人安心，學生們沉浸在教育的殿堂裡，汪霏霏非常喜歡這樣一個古老的學校。

可是這些天，她老覺得少了什麼？想了好一陣才注意到，好長一段時間，王海蓉都沒出現在校園裡。自從上次她先生領她回去後，她再沒回來過。（一八）