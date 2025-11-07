我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

父親病了（一五）

常湘雲

王萬昇看著王建東手裡的手機，「你在跟誰打電話呢？」王建東低頭看了一眼手機：「我哥。你跟他說兩句？」說著就把手機遞到王萬昇跟前。

「爸！」王建凱叫了一聲，臉上卻微笑著：「我正跟東子說呢，東子說你這是尿路急性感染，不是啥大事兒！你不要擔心！東子也已經給你用了消炎藥和雲南白藥，今天已經沒有多少出血了，是吧？」

王萬昇點點頭：「尿色兒是恢復正常了。這不，正掛著水呢！」說著給王建東使個眼色，王建東把手機往王萬昇的手上照過去：「哥，看見了沒？」王建凱連聲說：「看見了、看見了。爸，你好好休息，不要擔心！東子把你照顧得那麼好！你自己要有信心！不要亂想！再說，人老了，身體機能下降，容易感染啥的。不要說你，前一陣子我都有尿血，去醫院做了檢查，醫生也說是尿路感染。」

王萬昇臉上閃過去一抹驚異：「那你現在好了嗎？」王建凱笑了一下：「早好了！所以，你的尿路感染也會很快就好了。你不要太擔心！」

聽見王建凱這樣說，王萬昇一直繃得緊緊的臉上放鬆了：「凱啊！聽你這樣說，爸就放心了！對了，你那裡幾點了？」王建凱扭頭看了一眼：「爸，我這裡是晚上七點。這不，湄渃剛做好飯，我正準備吃飯呢。

王萬昇點點頭：「那你趕快吃飯吧。爸沒事！」說完，眼皮抬了一下，看著王建東：「你也去忙吧。」王建東點點頭：「等快輸完叫我一聲。」王萬昇點點頭，王建東轉身往樓下走去。

王萬昇也躺了回去，第二次閉上了眼睛。但是眼皮底下的眼珠子卻動來動去的，依舊有些不安。（一五）

上一則

聯合國教科文組織大會拍板 每年3月21日為國際太極拳日

延伸閱讀

父親病了（五）

父親病了（五）
父親病了（三）

父親病了（三）
父親病了（二）

父親病了（二）
新研究：部分尿道感染 與食用含大腸桿菌肉類有關

新研究：部分尿道感染 與食用含大腸桿菌肉類有關

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切