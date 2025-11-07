王萬昇看著王建東手裡的手機，「你在跟誰打電話呢？」王建東低頭看了一眼手機：「我哥。你跟他說兩句？」說著就把手機遞到王萬昇跟前。

「爸！」王建凱叫了一聲，臉上卻微笑著：「我正跟東子說呢，東子說你這是尿路急性感染，不是啥大事兒！你不要擔心！東子也已經給你用了消炎藥和雲南白藥，今天已經沒有多少出血了，是吧？」

王萬昇點點頭：「尿色兒是恢復正常了。這不，正掛著水呢！」說著給王建東使個眼色，王建東把手機往王萬昇的手上照過去：「哥，看見了沒？」王建凱連聲說：「看見了、看見了。爸，你好好休息，不要擔心！東子把你照顧得那麼好！你自己要有信心！不要亂想！再說，人老了，身體機能下降，容易感染啥的。不要說你，前一陣子我都有尿血，去醫院做了檢查，醫生也說是尿路感染。」

王萬昇臉上閃過去一抹驚異：「那你現在好了嗎？」王建凱笑了一下：「早好了！所以，你的尿路感染也會很快就好了。你不要太擔心！」

聽見王建凱這樣說，王萬昇一直繃得緊緊的臉上放鬆了：「凱啊！聽你這樣說，爸就放心了！對了，你那裡幾點了？」王建凱扭頭看了一眼：「爸，我這裡是晚上七點。這不，湄渃剛做好飯，我正準備吃飯呢。

王萬昇點點頭：「那你趕快吃飯吧。爸沒事！」說完，眼皮抬了一下，看著王建東：「你也去忙吧。」王建東點點頭：「等快輸完叫我一聲。」王萬昇點點頭，王建東轉身往樓下走去。

王萬昇也躺了回去，第二次閉上了眼睛。但是眼皮底下的眼珠子卻動來動去的，依舊有些不安。（一五）