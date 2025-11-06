史艷文的眼淚（一七）

她有種東窗事發的緊張，差點就要抓住旁邊梁弘凱的手膀子。後來想，梁弘凱就在旁邊，天塌下來有他擋著，心一橫，就讓他們夫妻自己解決吧。

王海蓉表面像沒事人一樣，但阿琴看到，她的長睫毛及眼下肌肉微微顫抖了一下。王海蓉硬壓下去的激動情緒，讓阿琴的心不由自主也顫抖了一下，隨即提醒自己要警覺些，或許是該面對的時候了。

第二天，阿琴發現王海蓉臉上明顯畫了濃妝，又黑又長往上飛揚的濃眉及霹靂眼妝，加上一層又一層的白粉，一坨從顴骨斜飛至眼角的腮紅，艷紅的口紅，阿琴怎麼看都覺得突兀而怪異。更可怕的是她的髮型，頭上頂個髻，髻下一束馬尾，一眼乍看，活脫脫的布袋戲主角史艷文。

這女版史艷文說話突然變得嗲聲嗲氣，動作扭捏而做作，阿琴看得心驚膽戰。

每天晨起，阿琴就提高警覺，生怕哪裡出錯，整天神經緊繃。梁弘凱也好不到哪裡去，王海蓉下課返家後，家裡氣氛冷到像凝固了一般，很是難捱。兩人分外珍惜王海蓉不在家的時光，互相依靠、取暖。

王海蓉絕對不正常！阿琴想，日後要長期和這樣的人在一個屋子裡生活，渾身都起了雞皮疙瘩。再想，若梁弘凱要和這樣的一個人住在同一個屋簷下、同睡一張床，日日夜夜，更是可怕，絕對要找出解決辦法。

阿琴還沒來得及想出什麼辦法來和梁弘凱商量，梁弘凱就收到王海蓉學校人事部的電話，讓他到學校一趟。

梁弘凱去了沒多久，阿琴就看到他凱一臉冷峻無奈地走在前頭，王海蓉披頭散髮、滿臉倦容地跟在後面回來。

整個屋子一片寂靜，兩人在餐桌面對面坐下，眼神完全沒有交集。（一七）