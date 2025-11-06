我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

史艷文的眼淚（一七）

楊秋生
聽新聞
test
0:00 /0:00

她有種東窗事發的緊張，差點就要抓住旁邊梁弘凱的手膀子。後來想，梁弘凱就在旁邊，天塌下來有他擋著，心一橫，就讓他們夫妻自己解決吧。

王海蓉表面像沒事人一樣，但阿琴看到，她的長睫毛及眼下肌肉微微顫抖了一下。王海蓉硬壓下去的激動情緒，讓阿琴的心不由自主也顫抖了一下，隨即提醒自己要警覺些，或許是該面對的時候了。

第二天，阿琴發現王海蓉臉上明顯畫了濃妝，又黑又長往上飛揚的濃眉及霹靂眼妝，加上一層又一層的白粉，一坨從顴骨斜飛至眼角的腮紅，艷紅的口紅，阿琴怎麼看都覺得突兀而怪異。更可怕的是她的髮型，頭上頂個髻，髻下一束馬尾，一眼乍看，活脫脫的布袋戲主角史艷文。

這女版史艷文說話突然變得嗲聲嗲氣，動作扭捏而做作，阿琴看得心驚膽戰。

每天晨起，阿琴就提高警覺，生怕哪裡出錯，整天神經緊繃。梁弘凱也好不到哪裡去，王海蓉下課返家後，家裡氣氛冷到像凝固了一般，很是難捱。兩人分外珍惜王海蓉不在家的時光，互相依靠、取暖。

王海蓉絕對不正常！阿琴想，日後要長期和這樣的人在一個屋子裡生活，渾身都起了雞皮疙瘩。再想，若梁弘凱要和這樣的一個人住在同一個屋簷下、同睡一張床，日日夜夜，更是可怕，絕對要找出解決辦法。

阿琴還沒來得及想出什麼辦法來和梁弘凱商量，梁弘凱就收到王海蓉學校人事部的電話，讓他到學校一趟。

梁弘凱去了沒多久，阿琴就看到他凱一臉冷峻無奈地走在前頭，王海蓉披頭散髮、滿臉倦容地跟在後面回來。

整個屋子一片寂靜，兩人在餐桌面對面坐下，眼神完全沒有交集。（一七）

上一則

媒人難當

下一則

聯合國教科文組織大會拍板 每年3月21日為國際太極拳日

延伸閱讀

史艷文的眼淚（八）

史艷文的眼淚（八）
史艷文的眼淚（七）

史艷文的眼淚（七）
史艷文的眼淚（六）

史艷文的眼淚（六）
員工腳痛請假 微信步數超1.6萬被開除 法院這麼判

員工腳痛請假 微信步數超1.6萬被開除 法院這麼判

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽