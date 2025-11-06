我的頻道

父親病了（一四）

常湘雲
王建東臉上也很難看了：「老姊，我知道了！」建菡也不開心：「知道就好！」

王建東當然希望女兒能夠懂事，但是心裡也隱隱約約希望父親能夠多活兩年──父親的退休工資不低，這對他來說，多少是重要的。

6 王萬昇

對於不時就會出現尿血，確實讓王萬昇心裡七上八下的，和王建凱例行公事似地每日一次的視頻電話總也繞不開：「凱啊！這兩天尿又有一點不好。」

王建凱臉上動了一下：「是疼啊，還是尿出不來？」

王萬昇搖搖頭：「都不是，是尿血。東子說沒大事兒，已經吃了藥了。」一壁說著，臉上就顯出來些疲憊，好像有些力不從心似的。王建凱臉上立刻露出來一個關切的神情：「喔！爸，我看你有些累，這樣吧，你先休息，我給東子打個電話，然後再給你打。」

王萬昇點點頭：「嗯！」放下手機，躺回到枕頭上，閉起了眼睛，但是耳朵卻豎著。

果然，樓下響起來手機鈴聲，旋即王建東的聲音跟著響起來：「哥，喔，是的，前兩天開始的，不多……已經吃上藥了，吃的是……我知道、我知道，問過大夫……你不用擔心，爸就是……」王建東的聲音低了下去，什麼都聽不見了。王萬昇睜開了眼睛，支起一隻胳膊半躺著，看著樓梯。可是，房間裡靜悄悄的，什麼聲音都沒有，好像王建東走到外邊去了。

王萬昇臉上露出來一絲不快，但是又動不了──一隻手固定在輸液架子旁邊。「東子！」他叫起來。沒有回音，這讓王萬昇心裡益發不安起來，「東子！」抬高了聲音又叫了一聲。

「我在呢，爸！」王建東手裡拿著手機，急忙走過來，「你乍了？」（一四）

