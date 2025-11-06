我的頻道

每換一個醫生，就像開一次盲盒，不知道會揭曉什麼新病，也不知道降臨到我頭上的新病和我的疼痛之間，有什麼必然聯繫。

基於腸道家族病史，第一個醫生為我做了全麻腸鏡，切掉幾個息肉，做了活檢，過程還算順利。第二個醫生為我做了內痔套紮手術，我在恢復期，不幸發生傷口水腫。腫塊從體內延伸到體外，消腫後的皮贅須靠二次手術才能切除。醫生口中「切除手術可做可不做，能不做就不做」的觀點，給我造成了長達數月的情緒困擾。我不斷說服自己，身體的實用性大於觀賞性，就連整理鞋櫃都不忘總結出「舒適的鞋子不漂亮、漂亮的鞋子不舒適，好穿與好看難兩全」的雞湯話來自我療癒。

然而這並非問題的關鍵，關鍵在於我最初的疼痛一如既往。第三個醫生根據我的主訴，做了針對性檢查，確診我患有肛裂。接下來我遵醫囑按時塗藥，並服用益生元、益生菌和纖維補充劑改善消化吸收及代謝功能。為避免長時間處於固定姿勢，我還買來電動升降辦公桌和床上摺疊式電腦桌，設上鬧鐘，坐立臥躺交替。

日子的膠帶筒裹挾著我，滾過摻沙糅礫的痛覺，整整一年，卻未能澄沙汰礫──沙礫暫時被黏走，頑固留存的是本應做為其陪葬品的痛覺。於是第四個醫生為我做了脊椎核磁共振，「骶管囊腫」終於浮出水面。醫生認為該病來自分娩受傷，是導致我尾骨痛、排便困難和肛裂的原因。然而挖出了病根卻沒有將其斬殄的良策，眼看之前所做的一切努力，猶如召喚降噪算法的咒語突變為啼笑皆非的夢囈，我憂心如酲，紆鬱難釋，只能等待目標的漫長宿醉熬過電解質流失和脫水，適應傳播介質的貧瘠現況，與嘈囂共存。

2

「別人的千禧年充滿憧憬，而我的盡是悲傷。2000年和2001年，整整兩年，我都帶著尿不濕，害怕出家門，天天蒙在被子裡哭，哭到眼睛出血……我的夢裡是沒有盡頭的泥濘，我跑得筋疲力竭，卻甩不掉身後的三足幽靈。也許那是丹麥傳說中帶來疾病的地獄馬，要把我踢下厄運的懸崖……」

每逢安安回憶往昔，一些新生的細節都會戳中我的淚點。與她相比，我的病痛不足掛齒。我盡量消音自己的哭訴，把公共資源留給安安，除非我實在承受不住：「肛裂拉㞎㞎的時候像拉刀片、拉碎玻璃、拉狼牙棒，由內向外的痙攣和灼痛可以持續數小時甚至一整天。好不容易不疼了，一上廁所又打回原形。這僵局就像西西弗斯周而復始地推巨石，又像挨罰的普羅米修斯，被老鷹啄空的肝臟總能復原以供下次啄食。」

安安說她深有體會，她除了肛裂，還有肛周濕疹，傷口的滲液摻著血，像黏人的尾巴糊在嫩皮上。前一秒如螞蟻爬，後一秒似馬蜂螫，她知道不能抓，就用濕紙巾輕輕按，一按，加劇的搔癢混合著刺痛讓她全身緊繃，應激地縮成一團。

我想起肛腸科候診室牆上令我怵目驚心的教育海報。長度僅有幾釐米的肛管裡，居然可以孳孕那麼多妖魔，像桑葚、蓮蓬、玉米粒一樣的贅生物各有其名──非母語的拼音文字不如象形文字那樣，容易給我造成削弱好奇心的視覺衝擊，我忍不住根據標註，在手機上挨個查詢──憩室病、無蒂息肉、肛周膿腫、潰瘍性結腸炎……它們招式險惡，身懷絕技，後患無窮，。相比之下，讓普通人聞風喪膽的痔瘡倒成了蝦兵蟹將。

群魔亂舞中，就有安安遭受過的肛瘺：細菌潛入肛門內組織，以類似牙菌斑侵蝕牙齦的方式，造成化膿感染。膿液像老鼠打洞一樣，在組織中肆意擴散，若打通皮膚，那麼患者就會有多個排便口──肛門和這些叫做肛瘺的「老鼠洞」。根據病症詮釋腦補的畫面讓我頭暈，隨之而來的乾噦逼出我一身冷汗。尨眉皓髮的醫生推門進來時，我從他的表情和語氣中，猜到了自己的臉色：「孩子，你沒事吧？」

小時候玩紙上迷宮，我發現從終點回溯更容易找到正確路徑，如今患了肛腸病，我採取同理倒推，推出的思路果真吻合醫生給我列出的忌口──戒辛辣、油膩、生冷、煎炸，如胡椒、奶酪、紅肉、麻花……我跟醫生打趣：「別告訴我什麼不能吃了，告訴我什麼能吃吧。」捧著幾十頁飲食指南，我自嘲沒口福，一想到美味進來得有多痛快，出去時就有多痛苦，恐懼便抑制了食慾。（二）

新研究：每天3顆奇異果 擺脫慢性便祕 這些食物也有效

顧腸道不必買益生菌…芭樂連皮帶籽吃 能讓排便更順暢

狗狗便便也會「說話」 糞便顏色與狀態是守護健康關鍵

想要排便順暢？ 專家曝5個維持腸道健康關鍵

