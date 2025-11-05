我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

父親病了（一三）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

「哦，那就好。幹活兒的時候多小心！」

「我知道。好了，你先歇著吧，我還有幾件衣服要去洗一下。」王建東開了一家乾洗店，偶爾會接水電工的活兒貼補一下。畢竟，家裡還有一個上大學，花錢像流水的女兒。

想到女兒王，建東也是有一點無可奈何──是啊，家裡經濟情況雖然不那麼差，但是也沒有多好，不時還需要父親的退休工資幫襯一下。但是女兒子翊卻完全一副富養孩子的派頭，花起錢來根本不考慮，凡是用的都要名牌。提醒她兩句，子翊就不開心，跑去姥姥家住著不回家了。過後，還得是小婉說了多少好話勸回家，卻依舊陰沉著臉，彷彿父母多對不起她似的。想到女兒的消費水準，王建東又對父親生出來一份感激。

是啊，多少年了，父親的退休工資，不能說全部，但是也確實給自己貼補了很多。這也讓三個姊姊偶爾會流露出來些許不滿，尤其是老姊建菡，曾經就直言不諱：「東子，你也不能總靠著老爸的那點退休工資，讓子翊大手大腳地花錢。家裡什麼經濟狀況，就給孩子花多少錢，可是，現在你看看，子翊簡直就是家有萬貫似的，手機、平板、電腦，全部都是蘋果的，鞋也要Nike的。可是，你覺得你的經濟實力夠嗎？不能這麼慣著孩子。雖然說女兒要富養，但是也要根據自己的實際情況！」

建菡的話當然說得很不好聽，卻是事實。王建東也反駁不了，只能點點頭，悶聲說了一句：「我知道，我會跟子翊說。」

建菡卻不依不饒：「不是輕描淡寫，而是要認真嚴肅。不然，她才不會當一樁事呢！你看看現在，你還管得了她嗎？」（一三）

退休

上一則

不滿足供應鏈…華碩董事長施崇棠要打造國家級AI戰略

下一則

知識和力量

延伸閱讀

聯邦員工工會施壓國會 要求立刻通過撥款結束政府關門

聯邦員工工會施壓國會 要求立刻通過撥款結束政府關門
美聯邦政府持續關門 工會籲通過撥款法案

美聯邦政府持續關門 工會籲通過撥款法案
市清潔局招緊急鏟雪工 時薪19.14元

市清潔局招緊急鏟雪工 時薪19.14元
加州雇主若拖欠薪水 罰金可達三倍、還得付利息

加州雇主若拖欠薪水 罰金可達三倍、還得付利息

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
貴州櫻花谷的櫻花盛開，紛白色花海一片，震撼美麗。

尋訪古夜郎國（下）

2025-10-26 02:00

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉