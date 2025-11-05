「哦，那就好。幹活兒的時候多小心！」

「我知道。好了，你先歇著吧，我還有幾件衣服要去洗一下。」王建東開了一家乾洗店，偶爾會接水電工的活兒貼補一下。畢竟，家裡還有一個上大學，花錢像流水的女兒。

想到女兒王，建東也是有一點無可奈何──是啊，家裡經濟情況雖然不那麼差，但是也沒有多好，不時還需要父親的退休 工資幫襯一下。但是女兒子翊卻完全一副富養孩子的派頭，花起錢來根本不考慮，凡是用的都要名牌。提醒她兩句，子翊就不開心，跑去姥姥家住著不回家了。過後，還得是小婉說了多少好話勸回家，卻依舊陰沉著臉，彷彿父母多對不起她似的。想到女兒的消費水準，王建東又對父親生出來一份感激。

是啊，多少年了，父親的退休工資，不能說全部，但是也確實給自己貼補了很多。這也讓三個姊姊偶爾會流露出來些許不滿，尤其是老姊建菡，曾經就直言不諱：「東子，你也不能總靠著老爸的那點退休工資，讓子翊大手大腳地花錢。家裡什麼經濟狀況，就給孩子花多少錢，可是，現在你看看，子翊簡直就是家有萬貫似的，手機、平板、電腦，全部都是蘋果的，鞋也要Nike的。可是，你覺得你的經濟實力夠嗎？不能這麼慣著孩子。雖然說女兒要富養，但是也要根據自己的實際情況！」

建菡的話當然說得很不好聽，卻是事實。王建東也反駁不了，只能點點頭，悶聲說了一句：「我知道，我會跟子翊說。」

建菡卻不依不饒：「不是輕描淡寫，而是要認真嚴肅。不然，她才不會當一樁事呢！你看看現在，你還管得了她嗎？」（一三）