我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

父親病了（一二）

常湘雲

王建東一路走著，心裡卻模糊地想著父親。不知道什麼時候起，王萬昇簡直變了個人似的，從前那麼膽大的一個人，現在卻整天離不開人。尤其是王建東，只要超過半天看不見，王萬昇就要找，好像生怕被他拋棄了似的！

這些年，因為王萬昇的牽絆，王建東和蘇小婉哪裡都去不了。即便是兒子、女兒上大學，也都是送到學校安頓好，可馬上就往回趕，否則，王萬昇就會不停地打電話。雖然不會問什麼時候回家，到底語氣不那麼自然。甚至有那麼一兩次，很是不耐煩：「誰家孩子那麼嬌氣啊！你們就是太慣他們了！」

王建東倒也不跟父親爭清楚，小婉多少是心裡很不舒服的。可是，他很無奈，對耄耋之年的老父親，只簡短以一句「我和小婉馬上就回去了」，就可讓王萬昇安靜了。當然，王建東心裡也知道他的依賴，他不是不懂。

和朋友商量完了，王建東也不敢多耽擱，立刻就回了家。小婉坐在堂屋裡，看見他回來，沒有說話，只是指指樓上。王建東搖搖頭，往樓上走去。

不一會兒，小婉聽見父子兩個人的對話：「今天尿血沒有了吧？」

「沒了。不過，就是覺得有點累，沒有力氣。」

「尿路感染也是病，不過，我覺得你對頭孢倒是挺敏感的，咱們再用幾天，就可以停藥了。藥總歸是藥，不能老用。」

「我知道！你剛才幹啥去了？」

「老蔡說街裡有個活兒，讓我去看看。還行，說好了，下周開始，我要去街裡幹活兒。」

「多久？」

「還不確定，看進度。」

「我是問你每天幹幾個小時？」

「應該五到六個小時吧？」

「哦，那中飯不在家吃了？」

「他們管飯，一小時五十塊。」（一二）

上一則

書店的女兒

下一則

百和興業董座鄭國烟奉行走動式管理 把關稅利空變利多

延伸閱讀

庫比蒂諾迪安薩社區學院 致力將學生轉入4年制大學 獲轉學之路冠軍

庫比蒂諾迪安薩社區學院 致力將學生轉入4年制大學 獲轉學之路冠軍
銀幕下的人生記憶

銀幕下的人生記憶
初中文憑河南小伙赴新疆當按摩師 娶回美國女博士

初中文憑河南小伙赴新疆當按摩師 娶回美國女博士
精英大學「傳承入學制」 被倡議人士盯上

精英大學「傳承入學制」 被倡議人士盯上

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
貴州櫻花谷的櫻花盛開，紛白色花海一片，震撼美麗。

尋訪古夜郎國（下）

2025-10-26 02:00

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉