王建東一路走著，心裡卻模糊地想著父親。不知道什麼時候起，王萬昇簡直變了個人似的，從前那麼膽大的一個人，現在卻整天離不開人。尤其是王建東，只要超過半天看不見，王萬昇就要找，好像生怕被他拋棄了似的！

這些年，因為王萬昇的牽絆，王建東和蘇小婉哪裡都去不了。即便是兒子、女兒上大學，也都是送到學校安頓好，可馬上就往回趕，否則，王萬昇就會不停地打電話。雖然不會問什麼時候回家，到底語氣不那麼自然。甚至有那麼一兩次，很是不耐煩：「誰家孩子那麼嬌氣啊！你們就是太慣他們了！」

王建東倒也不跟父親爭清楚，小婉多少是心裡很不舒服的。可是，他很無奈，對耄耋之年的老父親，只簡短以一句「我和小婉馬上就回去了」，就可讓王萬昇安靜了。當然，王建東心裡也知道他的依賴，他不是不懂。

和朋友商量完了，王建東也不敢多耽擱，立刻就回了家。小婉坐在堂屋裡，看見他回來，沒有說話，只是指指樓上。王建東搖搖頭，往樓上走去。

不一會兒，小婉聽見父子兩個人的對話：「今天尿血沒有了吧？」

「沒了。不過，就是覺得有點累，沒有力氣。」

「尿路感染也是病，不過，我覺得你對頭孢倒是挺敏感的，咱們再用幾天，就可以停藥了。藥總歸是藥，不能老用。」

「我知道！你剛才幹啥去了？」

「老蔡說街裡有個活兒，讓我去看看。還行，說好了，下周開始，我要去街裡幹活兒。」

「多久？」

「還不確定，看進度。」

「我是問你每天幹幾個小時？」

「應該五到六個小時吧？」

「哦，那中飯不在家吃了？」

「他們管飯，一小時五十塊。」（一二）