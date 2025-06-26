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女大當嫁（七）

木言若風
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賓客席中，我早就看到了張晴。她畢竟是靜靜的表姊，從小玩到大，來參加婚禮再正常不過。只是，她身邊坐著那個文靜秀氣的女孩──林曉，讓我和柳如的心，從一開始就懸著。

就在這時，司儀笑著說：「接下來，我們有請新娘的表姊，也是新娘最好的朋友之一，張晴小姐，為新人送上祝福！」

我的心一下子揪緊了。柳如更是下意識地握住了我的手，手心冰涼，微微顫抖。

只見張晴微笑著站起身，與身旁的林曉對視了一眼，林曉給了她一個鼓勵的點頭。然後，張晴款款地走上台，微笑著向台下致意。她聲音柔和，卻也帶著一絲不易察覺的堅定：「今天站在這裡，看著靜靜找到了屬於她的幸福，我由衷為她感到高興。同時，我也想藉這個特別的場合，和在座的各位長輩、親友們，分享一些我個人的小小感觸。」

我的心又提了起來。果然，這丫頭還是有後招！柳如的臉色又白了幾分。

張晴不緊不慢地接著說：「我們這一代人，成長在觀念多元的時代。我們接觸到的世界，比我們的父輩更加廣闊，也更加複雜。因此，我們對生活、對愛情、對幸福的理解，可能和我們的長輩們，會有些許不同。」

她的目光緩緩掃過台下，最後似乎有意無意地在我和柳如的臉上停留了片刻。那眼神，很複雜，有歉意、有懇求，也有一絲不容置疑的堅定。

「我們渴望被理解、渴望被尊重。我們不期望所有人都贊同我們的生活方式，但我們真誠希望，能夠擁有選擇自己人生的權利，並且，不因此讓愛我們的人和我們愛的人，感到困擾和為難。我知道，我們的一些選擇，可能會讓我們的父母、我們的長輩，感到難以接受，甚至痛苦。」（七）

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