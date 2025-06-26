有人走過來和他握手，說他叫Alex。

「您的狗看起來血統很純，是嗎？」

「哦，是的，真正的純種美系金毛，非常漂亮。」

Alex點頭，笑說：「很漂亮的狗，金毛的性格很好。」托尼想多說幾句，話到嘴邊又忍住了。即使買了米拉最漂亮、最壯實的兒子的女主人，也沒有和他聊過米拉。

「你太太是中國的湖南人，很能吃辣，你習慣辣了嗎？」

托尼很煩這個問題，他們關心他有沒有被中國飲食馴化。如果他說他愛中餐，他們會很高興。他知道如果他說一點都不喜歡中餐，氣氛會冷下來。他從來沒有做過讓別人難堪的事，他希望這些人能理解哪些問題會讓他不舒服。他的家人從來不會問米妮是否習慣他們的菜。

Alex的微笑恰到好處。看到托尼對他的問題不太有興趣的樣子，他很快就開啟了新的話題：「你是做什麼行業的？哦，我做建築設計。去年才在加拿大 找到這個工作，我在國內做了二十多年。」

「我在沃爾瑪 ，在倉庫工作。」托尼說。

那個人遲疑了一會兒說：「哦。你的狗很漂亮。」

這些年，米妮的同胞們帶過來的錢越來越多。以前，他們問他加拿大的歷史、旅遊景點，問他什麼紅酒配什麼乳酪。他說不出來，他們也不介意，總會找到他能回答的問題聊。現在，他像是過了季的聖誕老人。

小兒子跑過來找他：「大house，爸爸咱們去看大house。」米拉循著聲音找到他，搖著尾巴靠過來趴下，托尼摸了摸米拉的腦袋，他不想去。（一○）