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華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

何處是我家（四）

楊秋生
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她在學校從不說話，回到家就亂發脾氣。母親從不生氣，只是輕輕摟著她說：「不要理他們就好了。」

她後來發現，「不要理他們就好了」是個好方法。她慢慢養成誰也不甩的個性，大家都說她是公主病。她並不覺得有什麼不好，只要母親和老師喜歡她就好。

一天，一個自稱是她「媽媽」的人出現，要將她「帶回家」，她嚇得緊抱母親。她被新來的媽媽硬拽著離開母親，只聽到母親撕肝裂肺的哭聲，她也跟著哭。

瑾華嚇壞了，一路上這個「媽媽」只是緊摟著她，沒有說話。瑾華覺得，這個媽媽身上有一股熟悉的氣味。她仰頭看著媽媽，看到媽媽左邊面頰上有一顆痣。她忽然想起來，小時候母親抱著她，她看到母親面頰上有顆痣，她一直用手去摳，想把它摳掉。母親忍不住笑起來，抱著她高興得左搖右搖。

這個才是她的母親？她有些迷惘了。

來到了這個有著小院子的屋子，隱隱約約記得她坐在門口的小椅子上穿鞋，硬將又腫又癢的腳塞進布鞋裡。

屋子裡有好多人，大家左一句「小華」、右一句「小華」，全簇擁著她。一個長得和她有點像的男孩子一直扯她的馬尾巴，說：「你跟我長得一點也不像！」

瑾華被帶到二樓，一見到窗戶，本能地奔過去，扒著窗台，不用小椅子，只要踮起腳，就能看到窗外了。啊，一片茂密的玉米田。和小朋友鑽進玉米田，還有媽媽身上氣味的記憶，忽然漸次清晰起來。

她明白了，原來她之前是被送出去了，她站在窗前大哭起來。（四）

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