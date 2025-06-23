圖／王幼嘉

穿過密不通風的玉米田，個子矮小的她撥開看似光滑的葉子，稚嫩的臉龐不時被葉子邊緣的毛刺像鋸齒的刀片劃過去一樣，一陣一陣痛。好不容易走到盡頭，放眼四周，仍是一片高大茂密如林的玉米田，讓她失去辨認方向的能力。在這原該是初秋天高氣爽的舒服天氣，因為暮色即將到來而顯得暗沉而寂靜。

天地間就她一個人！她嚇得放聲大叫：「媽媽！」

1

一陣刺耳的聲音將瑾華吵醒，原來是鬧鐘叫了──六點整。

和昨天一樣，鬧鐘準時將她從夢中喚醒。

瑾華忿忿地按下停止鍵，心臟還怦怦跳，從小時候開始，關於玉米田的驚恐夢境再度襲擊她。枕邊的健還在酣睡著，規律而沉重的鼾聲聽了就一陣厭煩。為什麼不是這個已經退休的男人起床做早餐，而是還在上班的她趕早起床呢？

六點，實在是早了點，其實七點都來得及。但她喜歡現磨現煮咖啡，再來培根、香腸、半熟荷包蛋，加上一片兩面抹了奶油，烤得金黃金黃的吐司，享受一頓奢華的早餐，之後，打扮一番才到職場衝鋒陷陣。

年輕時長得一張白皙飽滿的臉，老一輩的都喜歡，同事們也都說她的長相「看起來很舒服」。後來流行窄臉、蛇精臉，瑾華的臉就吃大虧了，大家背地裡叫她「大餅臉」。過了半百，那些瓜子、蛇精的臉往內縮，一個個看起來像老太婆，倒她還擁有平滑無皺褶的福臉，看起來比實際年齡年輕許多。

她照照鏡子，左瞧右瞧，Perfect！躊躇滿志地摁下車庫門開關，走向她的賓士車。

2

當瑾華跨出辦公室，中午外出吃飯時蔚藍如海的天空，此時卻是烏雲密布。她抬起頭往上看的瞬間，豆大的雨就落下來了。

瑾華本能地將掛在肩上皮包舉起來，挨著額頭擋雨，迅速地衝向捷運車站。雨水仍不停從額前的髮綹滑落，沿著臉的兩側滑向脖子，一路聚積滑進衣領。一陣冰冷在胸口上漫開來，瑾華冷得瑟瑟發抖。

三十分鐘的捷運，接上幾分鐘之後就進站的加州 火車，老舊慢行幾乎站站都停的折磨，讓冰凍的旅程燃起越燒越旺的怒氣火焰。

火車終於到站，窗外一片乾爽的黑。也許是雨停了，也許是南灣根本沒下雨。

上了忠實等在停車場的賓士車，回到家，足足九十分鐘。

從車庫門進屋，穿過空曠而冰冷的餐廳，走進家庭間。電視上正如火如荼地播放美式足球超級盃 ，健微禿的頭歪歪地靠在沙發背上。

「你給我醒來！」她聽到自己歇斯底里的聲音劃破了輕微的規律鼾聲，連她自己都嚇了一跳。

健從沙發上驚醒過來，看見濕漉漉的她驚跳起來，「你怎麼會淋濕了呢？外頭下雨了嗎？」

「我的辦公室又不是連著車站，即使五分鐘的距離，也足夠將我淋成落湯雞。」

「哎呀，來來來，趕快把衣服換掉。」健掀開蓋在身上的毛毯，整個將瑾華包覆起來，說：「先去沖個熱水澡吧，晚飯晚一點再吃沒關係。」

她站在那裡氣得大罵：「為了這個家，為了我們看起來像擁有高級品味生活的金童玉女，我到現在還在上班。上一天班已經夠累的，跨出辦公室，突如其來這一場大雨，我多麼希望，當我走出辦公室的時候，你能夠像當時一樣撐著一把傘，為我遮風避雨。即使不行，也希望回到的家是暖和的感覺──你為什麼又不開暖氣呢？」說著、說著，她就哭起來了，渾身打著哆嗦。

健急忙抱著她，「對不起、對不起。我想只是一個人嘛，開暖氣多浪費呀。」說著，拖著她到有按摩浴盆的主臥室，放熱水。又從櫥櫃底下翻出感冒泡劑，「這麼冷的天氣，趕緊泡個熱水澡。」

瑾華以最快速度脫了衣服，跨進按摩浴盆。浴室裡熱氣氤氳，往事如輕煙浮了上來。

健是世交張伯伯的獨子，出國剛通過博士口試，為矽谷 最熱門的大公司招攬，趁上班前回台省親。快速決定婚姻，就可直接以學生身分辦理依親，一同返美。那天張伯母到家裡來談起寶貝兒子健，雖說趁回來這些天，拚命幫忙安排相親，但心底早就有了人選，對瑾華的母親不停暗示，老早一眼看中瑾華那張舒服福氣的臉，希望這些天讓他們多相處。

健她是見過的，比她大上幾歲。學歷好、家境優渥，長得高大岸偉，作風穩健。但是瑾華已經有了一個交往兩年同校同屆的男朋友，感情穩定。然而她拗不過母親和張伯母分秒不懈地敲邊鼓，答應和健約會。

健的個性非常體貼、溫柔與慷慨，人也極其風趣，站在他的旁邊，招惹不少路人欽羨的眼光。健出手大方，一天一個驚奇禮物，大衣、皮包、項鍊……她被寵得像個小公主。一場浪漫的燭光晚餐，品著琥珀色紅酒的她醉了。

那晚，夢裡的她一直勾劃著屬於他們兩個的完美未來。

十天之後，她嫁給了健。（一）