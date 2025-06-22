父親說他出了很多虛汗，黏黏的不舒服。我洗濕了毛巾讓他抹臉。在我老家，身體可以讓別人幫你洗，臉要自己抹。因為我們鄉下有個講法，死人才需要別人幫忙抹臉。然後我給他擦身。隔著毛巾，父親的肋骨一條一條地凸起來、陷下去，像我夢中的枕木。父親的皮膚很鬆，一抹一個摺。

伺候完父親，我到醫院門外的流動攤檔上買包子。時間尚早，太陽晃眼，微風吹過，我聞到自己很臭。我站在風中猶豫了好一會，打電話向小飛借了幾千元。既然我無法在父親身邊，那就讓錢幫我盡孝吧。我的錢不多了。

上樓的時候，我接到了趙小可的電話。電話中，她還是像平時那樣，既可愛，又可恨。她問我，介紹朋友跟我學球，我有沒有回扣給她。我想問她是不是想錢想瘋了，但話到嘴邊我說：沒錢給，但我可以考慮和你共進晚餐。講完這話，我覺得自己有點賤，在此之前，她不僅傷害了我的感情，還間接導致了我父親輕度中風 。

回到父親的病房時，族中的兄弟鵬哥，正在和父親聊天。鵬哥和我同輩，但是年紀比我大很多，五十歲的人了。他有輛用來拉客的小麵包車，父母這幾次發病，都是他送到醫院的。村裡大部分得急病的人都是他送到醫院來的。

我送他下樓，給他一百元，感激他的幫忙，並且請他以後幫忙留意我父母，偶爾去家裡坐坐。

經過二十小時的恢復，父親的疼痛明顯減弱，精神狀態也基本回復到正常水準，沒再隨意詛咒罵人、沒有再要死要活，更沒有大聲地呻吟。我回到他身邊時，他正在跟他的林醫生愉快地交談著。

林醫生離開後，我小聲跟父親說：對不起了爸爸，明天我有工作，今晚我要回佛山。（一五）