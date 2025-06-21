他說：狗屁，我們這次採訪有好幾個媒體一起的，是要揭短，不是什麼好人好事。有人組織了一群富人，到我老家買了房子做行宮，收樓後有人舉報用的是海沙。接下來又發現其他一些品質問題，多方訴求未果，新業主們只好求助於媒體……我說：如果是一般小事，就不要再來給我添亂，自己看著處理就OK。如果在採訪的時候被惡霸揍了，再找我，我給擺平。想當年，我縱橫我們村許多年……這次輪到他罵我，萬萬不可停藥，免得神經病又發作。

可能是剛才死睡的那十分鐘，給我補充了能量，大家都睡了後，我反而沒有了睡意。父親睡得沉，呼吸很輕，幾乎聽不到。床腳的夜燈將房間映照得似是而非，慘澹而迷離，有那麼一小會，我懷疑自己去到了另一個空間，比如是陰間。我也睏了，和衣倒在二床上。

二床對面的五床小聲但迫切地說：那是金山阿公睡過的床。我問：阿公睡過又怎麼了？他說：阿公剛剛才去的。我說：阿公前幾天還好好的，說去就去了。五床又說：你怎麼敢睡？我想了想說：可只剩下這一張空床了。五床說：要不，你拿幾張椅子拼起來睡？我說：醫院的每一張床都睡過死人的吧？這下輪到五床不自在了，說：這大半夜的，讓你嚇出一身冷汗！

在愉快對話中，我安然入睡。整整一周，都沒有睡得這麼踏實過。大概有三、四次吧，被父親按鈴喊護士換吊瓶的聲音驚醒，知道該起來看一眼父親，但就是起不來，身體太疲勞。

第二天早晨，護士來查房，拍著床頭櫃把我喊醒，告訴我，六床的桶滿了。這桶實在是大，滿滿一桶快要溢出來，重得很。我提起來，一點一點向廁所移去，一個路過的圓臉護士掩面而笑。（一四）