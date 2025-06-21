我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

美駐以色列使館撤出79名員工、眷屬 美公民急尋離境管道

陪病進行式（一四）

李東文

他說：狗屁，我們這次採訪有好幾個媒體一起的，是要揭短，不是什麼好人好事。有人組織了一群富人，到我老家買了房子做行宮，收樓後有人舉報用的是海沙。接下來又發現其他一些品質問題，多方訴求未果，新業主們只好求助於媒體……我說：如果是一般小事，就不要再來給我添亂，自己看著處理就OK。如果在採訪的時候被惡霸揍了，再找我，我給擺平。想當年，我縱橫我們村許多年……這次輪到他罵我，萬萬不可停藥，免得神經病又發作。

可能是剛才死睡的那十分鐘，給我補充了能量，大家都睡了後，我反而沒有了睡意。父親睡得沉，呼吸很輕，幾乎聽不到。床腳的夜燈將房間映照得似是而非，慘澹而迷離，有那麼一小會，我懷疑自己去到了另一個空間，比如是陰間。我也睏了，和衣倒在二床上。

二床對面的五床小聲但迫切地說：那是金山阿公睡過的床。我問：阿公睡過又怎麼了？他說：阿公剛剛才去的。我說：阿公前幾天還好好的，說去就去了。五床又說：你怎麼敢睡？我想了想說：可只剩下這一張空床了。五床說：要不，你拿幾張椅子拼起來睡？我說：醫院的每一張床都睡過死人的吧？這下輪到五床不自在了，說：這大半夜的，讓你嚇出一身冷汗！

在愉快對話中，我安然入睡。整整一周，都沒有睡得這麼踏實過。大概有三、四次吧，被父親按鈴喊護士換吊瓶的聲音驚醒，知道該起來看一眼父親，但就是起不來，身體太疲勞。

第二天早晨，護士來查房，拍著床頭櫃把我喊醒，告訴我，六床的桶滿了。這桶實在是大，滿滿一桶快要溢出來，重得很。我提起來，一點一點向廁所移去，一個路過的圓臉護士掩面而笑。（一四）

上一則

從火山口流出的瀑布

下一則

片兒川麵

延伸閱讀

長島華女涉攻擊執法人員 警方通緝籲民眾提供線索

長島華女涉攻擊執法人員 警方通緝籲民眾提供線索
怕被抓 患者不敢就醫 診所推家訪服務

怕被抓 患者不敢就醫 診所推家訪服務
陪病進行式（六）

陪病進行式（六）
ICE突襲致患者不敢就醫 洛杉磯診所推家訪服務

ICE突襲致患者不敢就醫 洛杉磯診所推家訪服務

熱門新聞

詩人鄭愁予。（記者林澔一／攝影）

「我達達的馬蹄」成絕響…詩人鄭愁予傳辭世 享耆壽91歲

2025-06-15 06:52
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-16 02:00
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-17 02:03

美味的小籠包

2025-06-14 02:00
中興新村光明三路樹上的石斛蘭盛放，粉花如飛瀑般沖瀉而下。（本報系資料照片）

早熟與零落

2025-06-13 02:00

蠶豆狂想曲

2025-06-13 02:00

超人氣

更多 >
豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬

「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰