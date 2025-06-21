圖／薛慧瑩

張晴深吸一口氣，故作輕鬆地說：「不過嘛，大姨，是兩個女的結婚。我和林曉。我們決定了，要在一起，下個月去市政廳註冊。婚禮時間還沒定，不過會盡早通知您，您OK嗎？」

我腦子「嗡」的一聲，像是被人用重錘狠狠砸了一下，瞬間一片空白，耳邊只剩下自己劇烈的心跳聲。剛才還溫馨融洽的氣氛，一下子就凝固成了冰塊，凍得我渾身發冷。屏幕上，張晴和林曉（一個文靜秀氣的女孩，不知何時也出現在鏡頭裡）那兩張帶著期盼的笑臉，在我眼裡，卻像兩把鋒利的刀子，直戳我的心窩。

兩個……女的……結婚？

我這臉上的笑，僵硬得像戴了副假面具。喉嚨眼裡，像是被什麼東西死死卡住了，窒息得難受。我下意識地去看周靜，這丫頭片子，臉上雖然也努力裝出驚訝的樣子，但她的眼神已經出賣了自己──很明顯，這是兩個丫頭給我做的套！

好嘛！這倆丫頭片子，合著是給我和柳如下了個連環計啊！先用我的「光輝歷史」給我們灌迷魂湯，等我們倆老太太飄飄然的時候，再冷不丁地扔出這顆「原子彈」！這哪是報喜啊，這分明是來索命的！

「大姨？」張晴的聲音又飄了過來，帶著一絲不易察覺的試探，或者挑戰？

我張了張嘴，想怒斥、想質問，可千言萬語都堵在胸口，化作一股無法言說的恐慌和心悸。我不是沒在美國聽說這種事，單位裡這種情況也比比皆是。可當它真真切切地發生在自己親戚身上，發生在我看著長大的外甥女身上時，那種衝擊力還是有些太猛。這不僅僅是「丟臉」的問題，這挑戰了我半輩子形成的認知，對家庭、對倫理、對未來的所有的認知，還有我們華人家庭的臉面以及我們老祖宗的規矩。這……這簡直是胡鬧！

我彷彿已經看到，那些平日裡在華人超市 、在教會活動中遇到的同胞們，在背後會如何指指點點，會如何用那種同情又帶著幾分鄙夷的目光，看著我和柳如。我們這些第一代移民 ，好不容易在這片土地上打拚出一片天地，最怕的就是讓別人看輕了，覺得我們連自己的孩子都管教不好！

我感覺頭暈目眩，心臟像是要從嗓子眼裡跳出來。窗外，加州 的陽光依舊刺眼，可我卻覺得，天，好像要塌下來了。

3

那通視頻電話最後是怎麼結束的，我已經記不清了。只記得屏幕那頭，張晴和那個叫林曉的丫頭，是一副「我們已經把該說的都說了，剩下的你們自己消化吧」的坦然，看得我這心裡頭，又添了幾分說不清、道不明的火氣。

周靜這丫頭片子，倒是比我見多識廣，還知道給我端杯水，拍拍我的後背，小聲說：「媽，您別太激動。」

我一把打開她的手，氣得渾身發抖：「我不激動！我能不激動嗎？你……你是不是早就跟你表姊串通好了，就等著看你媽的笑話呢？」我這聲音都帶上了哭腔。

她低下頭，小聲嘟囔：「媽，您怎麼能這麼想我呢？表姊她們……為了告訴你事情，也是費盡心思才……」

「是嗎？」我冷笑一聲，「那真是費心了！兩個女的……這像什麼話！這要是讓你姥姥、姥爺知道了，他們老倆口在九泉之下，都不得安生！」我這話，一半是氣話，一半也是真心實意。我們這一代人，對長輩的敬畏、對家族的責任感，那是刻在骨子裡的。

沒過一會兒，張晴的母親，我的表妹──柳如的電話就打了過來。看著視頻裡的她，那張臉已經徹底失去了血色，眼神空洞得嚇人，像是被抽走了魂兒似的。聲音嘶啞得不成樣子，跟那破了洞的風箱似的，呼呼啦啦。

「姊啊……」她一開口，眼淚就下來了，「我……我這輩子是造了什麼孽啊！自從她爸離開我們，十幾年我含辛茹苦一個人把她拉扯這麼大，吃了多少苦、受了多少累，就指望她能爭氣，能找個好人家，將來我老了也有個依靠。本指望她大了懂事了，我可以放心了。可是……可是這是養了個……養了個……什麼東西啊！她這是要活活把我給逼死！」

「如妹，你先別哭，有話慢慢說。」我這當姊的，也只能強打精神勸著。可勸啥呀？我自己這心裡頭，也跟壓了塊磨盤似的，沉甸甸地喘不過氣。

「慢慢說？這事兒能慢慢說嗎？」柳如的嗓門突然尖利起來，帶著一股子絕望的瘋狂，「她……她居然還跟我說，她們是『靈魂伴侶』！呸！什麼狗屁靈魂伴侶！我看她是鬼迷心竅了！姊，你說，我是不是該帶她去看看心理醫生？或者……或者找個廟裡的大師給驅驅邪？」

我聽著柳如這語無倫次的胡話，心裡頭也是一陣悲哀。這好好一個人，讓孩子給逼成什麼樣了？可轉念一想，我自己呢？我對小靜和那個龍港生，何嘗不是充滿了焦慮和不滿？只是，比起柳如這「青天霹靂」，我那點兒只能算「毛毛雨」了。

「如妹，」我嘆了口氣，「現在不是說這些的時候。你先冷靜下來，想想……想想接下來該怎麼辦。晴晴那孩子，性子也強，你越逼她，她可能越來勁。」（二）