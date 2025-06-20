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陪病進行式（一三）

李東文
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我的意識向左，身體卻要向右，意識要向右，身體又向左，我只好拚命朝前跑。但人怎能跑得過火車？我一邊跑，一邊感覺到後腦勺被一陣陰風狂掃。我知道火車就要撞過來了，內心非常害怕，腳步變得更沉重。忍不住扭頭往後看，看到一個碩大的火車頭冒著黑煙，撞過來。我被撞得飛起來，就醒了。

醒來後，我想起來的第一件事就是，我明天晚上回佛山，要怎樣跟父親講？後天有個業餘網球比賽，是我組織的，在父親生病之前，我拉好了贊助、選好了比賽的對手，與香港、江門、清遠、東莞、深圳的球隊定好了時間。因為我不在佛山，水、應急的藥品、紀念品、獎品等等，託網球中心的教練小哲張羅，我回去主持比賽就行。這次比賽，會對我的事業起到很大的幫助，如果教人打網球也算事業的話。

正糾結著，我最可愛的朋友張小盒同學打電話來，說他明天要到我老家採訪。我說：正好，明天我要回佛山，你來替我盡孝吧。他說：神經病，正經點，我找你是有正經事的。採訪個把小時就能搞定，晚上你帶我去吃五味鵝，要最正宗的。我說：滾！

小盒其實是知書達禮的人，只是嘴賤，非要招我罵幾句。然後，他像個普通人那樣詢問了我父親的情況，我一一作答。他又說：我買了兩張後天的話劇票，香港版的《西遊記》，但後天我要出差……我說：你想送給我嗎？他說他想賣給我，虧本出售，七折。他出個屁的差，他應該是不知從哪弄到了免費招待票，靈機一動，想在好朋友我身上弄幾個小錢，因為我之前跟他提過想看這部劇。

我說：你們採訪，人家不給準備晚宴的？（一三）

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