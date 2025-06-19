天使的笑與淚（二四）

她也曾經不無得意地在同事跟前自誇：「我老公找到我，是多大的幸運！我就不信，他還能找得到比我更好的！」兩個同事卻都笑起來，頗不以為然：「話不能說得太大了！這個世界，誰離開誰還不活了呀？你以為男人真的離開你，就活不下了？你以為你是誰呀！真是癡人說夢！」

天使不大懂什麼是「癡人說夢」，但是也猜得出不是一個多好的詞，臉上變了色，卻也不再跟同事說什麼了，心裡又恨恨地咒了一句：「八婆！」天使當然是很不服氣，認為同事不過是羨慕嫉妒她才這樣說。只是想不到，才短短一年多時間，竟然給同事說中了。胡喬治眼睛裡，自己還真的不是自己以為的那麼不可多得，是真的要把自己離婚離掉！

離婚？天使也不是沒有想過，曾經她想著把自己在珠江邊的房子賣了，換一間美國的房子，寫女兒的名字，也是自己後半生的歸宿。只是想不到女兒拒絕了她的好意：「媽媽，你考慮你自己就好。我要買房子也是自己買，不要你的錢。」女兒的話讓天使又是歡喜安慰，又有一些心酸──當初離婚時女兒還小，自己又整天要忙著掙錢，沒有時間和精力管女兒。也因為自己實在念書念得少，女兒學習上的事情完全幫不上忙，就只好把女兒託付給了一個老師，請老師代為照管。

每次想到這裡，天使都覺得自己實在不是一個合格的母親，對不住女兒。但一轉念，天使又覺得自己是合格的母親，畢竟，為了培養女兒，她沒有少花錢。旁的不說，單單供女兒來美國念了幾年書，就賣了一套廣州的房子。（二四）