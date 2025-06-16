天使的笑與淚（二一）

「她搬家，我不僅和同事們送了份子錢，又單獨封了一個三百美金的紅包，還有她女兒結婚，我都封了一只利是，兩百美金。」

母親臉上有些吃驚：「這樣多喔！你不是說她一個人住嗎？怎麼又搬家了呢？」

天使臉上露出個有些幸災樂禍的神情來：「之前呢，她是一個人住的。只是去年冬天她出了一次車禍，人沒有受多大傷，不過兩隻手被氣囊彈出來燙傷了。車子倒是撞壞了，大修了好幾個月。就因為這次車禍，讓她女兒不放心，提出來要她搬去女兒家一起住。她女兒要結婚了，男方家很有錢，買好了大房子，給艾米老師準備了一間屋。」

母親聽了，嘆息一聲道：「還是女兒好啊！對了，嬌嬌現在跟你一起住的嗎？」天使點點頭：「是呀，不然她住哪裡呢？再說，這也是一早就跟胡喬治講好的，嬌嬌來美國後，要同我住在一起的。」

母親臉上露出個關切的神情來：「胡喬治對嬌嬌還好吧？」天使得意地笑了：「還好，也送了一輛寶馬車給嬌嬌開呢！」母親的眼睛益發瞪圓了：「寶馬車呀！」天使點點頭：「也是舊車啦，不值什麼錢的。」說著臉上卻又有一點不開心。是啊，一輛舊車，有什麼好炫耀開心的？

母親擺擺手：「女呀，不要人心不足，我看胡喬治對你滿好了。對了，你如今一個月多少錢啊！」

天使臉上又換個得意的神態出來，兩個彎彎的月牙在眉毛底下一閃一閃的：「三千多美金吧。這可都是我自己掙來的！現在仔仔的補助金，胡喬治已經不給我了，我也不用天天帶著他在身邊了。但是，每個月的家用錢胡喬治還是給我的。所以，媽媽，你不用擔心，我在舊金山 這邊生活得很好的！」（二一）