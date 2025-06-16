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明州2議員遭槍擊 警43小時抓到57歲兇嫌

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

陪病進行式（九）

李東文
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等待手術，時間變得漫長。我不是個聊天的好對象，和姊姊又聊了會後，嘴巴已經累到張不開。我拿出隨身帶著的小說來看，姊姊靠在我肩上睡。姊姊的臉色不好，昨晚小外甥睡覺不老實，尿了兩次床。

到了午飯時間，父親還在手術室中。看著一個接著一個從手術室被推出來的患者，我們都開始擔心了。正當我和姊姊都在閉目養神時，耳邊響起了一個聲音：老闆，外賣到了。睜開眼睛一看，姊夫笑咪咪地提著飯盒，站在我們面前。

我和姊姊因為憂慮而消耗過度，突然聞到飯香，簡直就是喜出望外。狼吞虎嚥到一半，父親被推了出來。我們將飯盒往姊夫手中一塞，跑了過去。

父親還在麻醉中，聽到我們喊他，很吃力地把眼睛睜開一條縫，馬上又閉上繼續睡。他像被抽了魂似的，顯得很虛弱。我好擔心，想伸手試探一下他是否還有氣息。父親太瘦，寬大的床單窗簾似地披在他身上，讓他像一個從半空跌下來的風箏。

迎面而來的林醫生，即是父親的主治醫生，塞給我一包白色的東西，我下意識伸手接住。一股陌生的腥味順著我的手臂往上爬，直透腦門。紗布裡面是剛挖出來的膀胱結石，兩大一小，大的有如鴿子蛋。拍片看到是兩個，挖出來是三個。剛才的飯吃得太過急促，這會胃氣上湧，我難受至極。

林醫生像魔術師似的，不知從哪又變出一個長方形托盤來，舉在我面前，說：這是你父親的前列腺，你看看腫到什麼程度了，不切真是不行了。一股濁物由下往上急促翻騰，到了嘴巴。

回到病房，父親徹底失去了知覺，睡得像個木頭人。掛在床頭的生理鹽水和消炎藥滴滴答答流進他的身體，又由另外的管子從他的身體流出，流向掛在床沿的紅色小桶。（九）

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