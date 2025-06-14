阿公說：我沒傻，真沒傻。龍骨劍花湯，加點紅豆、黃豆，口感沒得說，清熱解毒，營養又好。這個天氣最合適，每次想起我都饞到不得了……他這麼長篇大論的時候，病房裡寂寞一片。搞不清他這會是糊塗還是清醒，但無論他的腦子亂到什麼程度，他的這些話，聞者無不動容。

阿伯不再直視他的老父親，扭頭向著我們這邊，用手擦眼。

阿公又說：小寶，你快打一通電話到你阿媽公司，跟她講了。阿伯嚥了嚥口水，說：阿爸，電話打不通，阿媽去世好久了。說完伸出自己長滿老年斑的手，過去握住他父親更多老年斑的手。

第二天中午，金山阿公還是沒有喝到念念不忘的龍骨劍花湯，以後也沒有機會再喝了。他進了手術室，沒能出來。

阿伯帶著昨天來過的侄子，收拾阿公的東西。臉盆、水桶、飯碗、水杯、毛巾、拖鞋、相冊……阿公的衣服，等等。除了相冊，別的東西，阿伯都不要，請護工幫忙處理掉。護工提醒阿伯，床頭櫃中還有一袋東西。阿伯從抽屜裡掏出包成一團的白色紗布，他的手抖了一下，「卡搭卡搭」響了幾下。這是從阿公膀胱裡挖出來的結石，屍首被送了去火化，結石卻留了下來。阿伯手一甩，一個白色的影子飛進了垃圾簍。

大家你一言、我一語，讓阿伯節哀。阿伯點頭並一一道謝，禮儀很周全。

阿伯他們走後，大家感嘆金山阿公兒孫滿堂、衣食無憂、福氣滿滿。到最後，卻要受那麼多苦，還被醫生一刀子切死……好一陣唏噓。

父親平躺在床上沒動，也不說話。我以為他睡著了，偷瞄了幾次，他都是眼睛睜得大大地望著天花板。他的病和金山阿公如出一轍。

我打開手中的書，一個字也看不下去。（七）