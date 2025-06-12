她和他的一期一會（中）

圖／123RF

聰子先發話了：「你怎麼認識這個男人？」聰子小聲地問，眼睛瞟向永田。

「今天在路上剛遇見，算認識嗎？」

「他，幹什麼的？」

「說是開飛機的。他叫永田。」

「哦，我以為是做警察的，說不定以前真幹過。」聰子笑著轉向永田：「我說，永田桑，你以前做過警察嗎？」

永田開懷地笑了。走了一路，沒見他如此開心笑過。永田收回笑臉，問：「你怎麼會這樣想呢？玲子也這樣想過嗎？」

「你的面相很冷。」聰子搶著說，「上船這樣久，你總是孤身一人，沒船友嗎？」

永田想了想說：「有，不多。」然後轉向玲子問：「我哪裡像警察？」

「應該更像偵探吧。這一路上，你只聊自己想說和可說的。回答我時，謹慎簡練，怕話多有失吧，應該是職業習慣。」玲子說。

永田又開懷大笑了，搖頭，但沒再辯解。玲子突然意識到：她很喜歡永田開心大笑的樣子。

三人登上郵輪 後，聰子說她餓透了，便奔去頂層甲板的餐廳，有剩下玲子和永田繼續走在一起。

快到玲子的房間時，見永田沒有說再見的意思，玲子便說：「嗨，我到家了。」和其他乘客一樣，玲子也習慣把要住三個多月的艙房稱為「家」。

「是呀，看到家，才感到身體累塌了。」永田搭腔。

「你也住這層？」玲子問。

「對，就前面。」永田說。

原來他們是隔著兩個房間的近鄰！怪喲！怎麼從來沒碰到過呢？這叫沒緣分！玲子想。

「哦，請稍等。」永田說完，小跑衝進他的房間，返回時，手裡提著一袋抹茶巧克力，遞給玲子說：女人都喜歡吃的，也感謝今天一路的陪伴。

那以後，玲子竟然很想再見到永田。當然也偶爾相遇過，但都很不巧，他們當時都和其他船友一起，於是，只能短暫四目對視，無聲地相互點點頭而已。由此產生的失望感，讓玲子突然意識到：她會不會喜歡上永田了？

郵輪穿過巴拿馬運河 那天凌晨四點半，玲子拿著相機，輕步跨出房間。鎖門時，覺察到有人也從附近的房間走出來。扭頭一看，是永田！永田也看到她，示意玲子別說話，跟上他。

玲子便輕聲輕腳的，尾隨在永田身後，一起向走廊的盡頭走去。走廊的盡頭有個很厚但低窄的艙門，永田費力推開，讓玲子先邁出去。外面有個月牙形的小露台，最多能站十個人，上方的甲板還可擋風避雨。

「只有船頭才有這種小露台。今天要觀賞和拍攝巴拿馬運河，這裡最適合了。」永田說。

聽永田說著，玲子才注意到：露台外正下著雨呢。看來永田早有計畫。玲子不解地問：「艙門上不是寫著『保持此門關閉』嗎？」

「保持關閉，不等於不能出入呀。」永田笑答。

玲子不由得想起他們邂逅那天，站在街頭，不自信地滑手機找方位的永田。今天，他們的位置調換了，她顯得傻傻的，永田倒像是個領航人。

他倆站在窄小的露台上，見證了碩大的郵輪緩慢通過巴拿馬運河。永田不時提醒玲子，哪邊的景色值得拍照，此外，他們並無其他的交流。是玲子和永田都想不出合適的話題嗎？但至少，永田臉上那種被人誤解成是警察的嚴肅神色，換上了喜悅和活躍。

當其他人也湧進小露台後，玲子聽到永田輕聲說：「欸，是吃早飯時間了。」

假如玲子當時說：好，去吃早餐吧。那會發生什麼呢？但她當時什麼都沒說，仍舉起相機假裝拍照。其實，她在等永田再問一句：那一起去嗎？但永田沒再問，卻一個人靜靜離開了。

玲子繼續把相機端在眼前，但再也沒按下快門。相機擋住了她失望的神色。

從不相識，到邂逅、到有好感，然後呢？玲子問自己，也提醒自己：沒必要為邂逅心動。海上航行數月，共同生活的空間有限，難免相互喜歡，就該讓它止於揮揮手說聲「嗨」的關係才更好。

一天，玲子在自助餐廳吃午餐，人不多，她獨佔一張四人桌。剛開始吃，聽到腦後有人問：行嗎？

問我嗎？她轉身看去，是永田，端著碗冷麵。玲子還沒來得及說行或不行，永田已坐到她對面。她在心裡說：怎麼能不行呢！

「就吃這？」她笨拙地問了個很無聊的問題。

「我對吃沒要求，有拉麵就行。」永田說。

100%日本 人的胃口。玲子無語地想。

「那，你是覺得該吃點別的？那好，我再去拿些其他的。」永田說完，快步返回自助餐台。

玲子放下餐具。她要等他回來，與他共進午餐，這是他們第一次面對面用餐。

突然，該死不死，聰子閃現了。她一屁股坐到她的斜對面，說：太巧了，正有事問你。與此同時，永田也取餐回來了。他看到聰子也在，便猶豫地問：「哦，聰子在呀，那，打擾你們嗎？「

「一點都不，聰子只是問點事，馬上走的。」玲子急答，示意永田坐回原位。

永田坐回原位，但很不自在的樣子，開始無語地低頭吃飯。（中）