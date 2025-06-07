安靜不明白，說：你這話怎麼講？

余曉東說：這導遊就是好演員，大公子便是最佳男主角，uncle是最佳男配角，你也算是最佳女配角。

安靜還是不明白，問：你這是怎麼說？

余曉東說：這一台大戲背後，定有一級編劇，才能編得如此好戲，心理把握拿捏得多麼準。知道你要儲蓄保值，給兒子娶媳婦，就在兒子身上下手。誰不心疼兒子？哪個如此誇獎兒子，媽媽不興高采烈，飄然若仙？人一飄就上天，忘了俗世是個大陷阱。

安靜還不信，余曉東說：既然他們說得如此著名，網上一定會有。如今網路發達，縣級小報上登個稿子都能查到，別說如此名醫、名店。說著便打開電腦，上了Google ，幾個人都將臉貼在屏幕上。輸入了「名醫吉仁達娃」，卻沒有結果，再輸入「金鑲玉」，也是蹤影皆無，倒是一些不搭界的消息，七七八八上來一堆。

安靜不甘心，把余曉東從椅子上擠下來，自己上網又查了一番，依然沒有，才垂頭喪氣，默然不語。直到這時，安靜才明白了很多事。人真是個環境的動物，在一個特定環境被人洗腦，就會幹出很多荒謬的事情。本來以為自己心境是波瀾不驚，不為世俗所動，原來還是會上當受騙。

林華北見安靜瞬間被打擊，臉色蔫蔫的像被霜打了一樣，心中不忍，說：賠就賠了，權當你給祖國人民做貢獻了。

安靜說：給人民我倒甘心，給了騙子我不甘心。

余曉東說：現如今上當受騙的都是純潔的人，你在國外待久了，與祖國隔絕了。以後要多回去幾次，接接地氣，才能識別神醫，騙子與公子。（全文完）