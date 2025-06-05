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天使的笑與淚（一○）

常湘雲
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「果然到了一個只講英文，一句中文都不講的地方，你細想想，你做得了麼？」

胡喬治這樣一說，天使不由得一驚，是啊，胡喬治說得不錯，自己確實是一句英文都不會！所以能夠游刃有餘地生活工作，還不是因為都是在華人的圈子裡。舊金山的唐人街很大，轉來轉去的總轉不出去似的。出了唐人街去到遠一點的地方，那一定需要有人陪在身邊的，否則就會覺得心慌，連走路都有迷失方向的擔心。

可是，天使實在不想在胡喬治的公司再做下去了──她怎麼能夠容忍自己被人看成是一個保母呢？而且還是免費的！想起來免費保母，天使心裡就恨！雖說照顧仔仔的補助金是她天使拿的，可是，即便這一份錢不給她，換了別人來，胡喬治也照樣要付出去的。所以，天使照顧仔仔，不過是胡喬治找到的一個居家保母罷了。而她這個保母，不僅擔負著照顧弱智青年的工作，還擔負著家庭主婦的工作，當然也包括陪老男人上床。

想到上床，天使臉上紅一陣、白一陣，簡直不能夠想下去。那麼老醜的身體，脫了衣服，立刻一股子腐朽的氣息撲鼻衝過來，讓人連呼吸都覺得無法呼吸。可是天使卻不能不敷衍滿足這一副早就皮肉鬆弛的老朽軀體，畢竟，女兒的事情還需要胡喬治幫忙辦呢。這彷彿受刑一樣的房事，天使不能說給任何人知道，無論怎麼想，都令人感覺無法啟齒。天使覺得自己命真苦，可是，就是母親的話，怨得了哪個？是自己找了人幫忙介紹，才嫁來舊金山的，不是嗎？（一○）

舊金山 華人

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