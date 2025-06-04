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天使的笑與淚（九）

常湘雲

聽見天使這樣說，女兒臉上鬆弛了下來：「媽媽，聽見你這樣說，我就放心了！其實，我就是怕夜長夢多！但是你說華伯果然是真心幫忙的，那我想一定可以做好的！媽媽，讓你這樣為我操心，真是對不住啊！」說著，女兒竟然抽抽搭搭地哭了起來。天使眼睛也紅了，滾落了眼淚出來，倒惹得原本應該由她們娘兒兩個寬慰的母親，反過來安慰起她們母女兩個來了：「女呀、嬌嬌，你們兩個不要哭，好事多磨！嬌嬌一定去得了美國的，信我！」聽見母親這樣說，天使和女兒又都笑了，兩雙含著淚的月牙。

自從在胡喬治的公司裡做了事情，天使的世界就變大了。這倒也不是說之前她的世界不大，但那時只限於熟人之間。進了公司，雖然接觸不到什麼菁英人士，到底社交圈子擴大了，加上天使非常會跟人拉關係、套親近，也是當年在國內的時候，不僅闖過十多年的江湖，後來又在一家媒體公司做了幾年編外的公關工作。旁的不說，酒桌上總是長袖善舞，很會講奉承話。日子久了，真的就給天使結識了一些人，讓胡喬治也開始對她另眼相待了起來。

另眼相待歸另眼相待，胡喬治並沒有忘記自己娶天使進門是為了什麼。所以，儘管他也經常會帶著天使參加各種活動，但只要發現了什麼人想要從他這裡挖牆腳，他就立刻斷了天使的念想：「阿歡啊，你不要七想八想的。你想想看，你連一句英文都不會，酒桌上的人講話，你怎麼好容易就相信？我知，你在我這裡，清潔的工作是髒一點、累一點。可是，大家到底都是講中文的，而且彼此都知根知底的，你是絕不會給人騙了去的！」（九）

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