圖／123RF

何奶奶年輕時手藝好，能織各式各樣的毛衣。男主人穿不了的，她重拆，又給孩子們織。女孩兒長大，不喜歡男款色，吵著重新買料。她給女兒買鮮亮紅色毛線，自己節儉成性，又把丈夫深綠毛線回收，改織成背心、護寒手套、腳套，自己穿。

「那件背心穿多少年了？爸都過世了，你還穿哪！真環保！」小女兒調侃。

「不要緊，挺好。」何奶奶到現在，都還清楚記得買那個毛線球的地方。

戚爺爺一米八的個子，濃眉高鼻，當過機械器材工廠廠長，指揮萬人。遺憾的是，政治上站錯隊，積鬱成疾，早早退休 。退休後，開始養花、習畫。那時何奶奶上班，特別忙。老伴負責做飯，他包餃子 ，兩手一捏，絕無縫隙，姿態立體，整齊端正。

「過節給你買件紅色的！」

「行！」何奶奶想，年輕時沒敢穿的顏色，現在倒是穿上了！

9

老太太喝了口茶，看著坐在對面的語馨，染著棕色的頭髮，紮了條麻花辮子，扭盤至右肩，髮質明顯有些毛躁。身上穿著蠟染棉質連衣裙，裙襬微蓬，打扮越發顯得年輕，絲毫不似已過半百。她想，這就是老夫少妻配，和丈夫相比，妻子永遠覺得自己年齡還小，什麼事都不著急。她不得不對著老大振聾發聵：

「你妹有兒子，丈夫開公司，生活穩當。有什麼事，熟人都能在旁搭把手。你隻身在異鄉，女兒以後也不知嫁去哪兒，到時候孤獨終老，多悲慘──」

「沒你說得那樣可怕！」語馨此刻不想接茬，她舉起遙控器轉台：新聞、連續劇、少兒卡通、吃在四季，一邊拿起妹妹帶來的冬棗咬了咬，目不轉睛盯著螢幕。

結婚前，何奶奶當過師專校長。婚後上北京，雖然轉行了，在家仍保留君臨天下的作風，音量高亢，如同下指令。偏偏，戚爺爺認可老伴對家庭的奉獻，什麼事「媽媽做主準沒錯」！結婚四十周年時，還鄭重告知女兒，娶了她們的媽媽，「是他這輩子做得最對的一件事！」女兒們無話可說！

何奶奶看著老大心不在焉，開始朝關鍵處點撥：「你看你，一婚不成功，好不容易二婚生活還不錯，怎麼樣都要為自己的晚年留點心眼！」

「怎麼又提起那陳年舊事──」語馨拉下臉，更加不高興。

原來，她為了逃脫母親掌控，二十歲出頭，就嫁個外地人。誰知，過了三年就離婚。

說起離婚這事，哎！還真是有點難堪。

10

董其森，人高馬大，能言善道，在醫院管理醫療器材，跟誰都聊得來。語馨當初決定要與他結婚時，老媽便叨念：「器材管理不是什麼正經八百的職位！別家女孩當護士，都是近水樓台先得月，冀望以後嫁給醫生。再不然，找個有北京戶口的本地人，不是更好嗎？」

語馨嗆老媽：「我沒本事，找不到讓您滿意的女婿！」她氣得咬牙切齒，聲稱，自己的婚事要是自己都不能作主，那就是「生不如死」！老媽無可奈何，只能隨她去了，兩人婚後轉到大連工作。

第三年的春節 期間，夫妻倆回京探親。初二一早，戚家人去表姑家拜年，計畫下午逛街。午飯後，何奶奶突然身體不適，獨自回家補覺。沒想到，就這樣陰錯陽差，撞見女婿在門口拉著剛要走的女友卿卿我我。

原本偏頭痛的何奶奶，暈眩得更加厲害。她一言不發進了屋，蓋上被子，眼皮直跳，手心發抖，糾結著，應不應打電話告訴女兒。董其森慌張起來，一時之間，虎嘯猿啼、山崩地裂的場面，在他腦子裡電擊般抽搐。他回過神來，貓爪子走路，催促女友離開，然後敲叩丈母娘的房門：「媽，您沒事吧？怎麼回家了？」他試圖紓解：「剛才那女的──就是個普通朋友，您別誤會啊！」

半天，不見丈母娘回應，開始詞鈍心虛，乾脆藉故開溜：「那──我出去辦事，晚點兒回來。」

當天下午，董其森就給語馨電話，謊稱家裡有急事，先回。語馨被蒙在鼓裡，按計畫晚兩天走。她悠閒地在家待著，澆花、餵金魚。兩老基本把拿手好菜都做了一輪，想著老大明早離京，晚餐後，何奶奶忍不住詳敘那天的事。

語馨靜靜聽完，望著餐桌前亮堂堂的金魚缸，差點沒跳起來。缸裡的魚兒正在搶食，小尖嘴嘟起，吐著氣，繞著景觀石互相追逐。

「你看怎麼處理？繼續和好嗎？」何奶奶問。

語瑩聽了一耳朵，心想大事不妙，起身收拾碗筷，知趣地退到自己房間待著。老爸也悄悄地從餐廳移師到客廳，端坐在電視機前看春晚重播小品。

「我的事，不必勞駕全家人操心！」語馨面無表情，逕自回房收拾行李。

她坐著夜車回婆家，躺在臥鋪上，翻來覆去睡不著。淚水濕透滿面，嘴裡混著幾根髮絲，顧不上撥走，雙眼哭得紅腫。火車來回交叉、換軌，梆梆敲響，弄得人精神快崩潰。（三）