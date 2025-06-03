第二就是聽聲音。大公子拿起一個玉鐲說：大家看，真正的好玉，是有玲瓏之聲。這個是好玉。他又拿起一個，這個有沉悶之聲，就是C貨。

第三個就是摔。他拿起一個玉鐲摔了一下，沒碎，他說這個是C貨。然後拿起先前說是A貨的玉鐲往下面的鐵架摔過去，只聽見「匡噹」一聲，眾人一片驚呼，在眾人的驚呼中摔成兩段。

大公子露齒一笑說：這就是為什麼人們說寧為玉碎，不為瓦全。當然這樣驗貨，也只有我大公子一個人可以做到。諸位驗貨，可以有其他各種方式，就不要用這個方法。大公子說完莞爾一笑，幾個穿著制服的服務生走上來，請大家前去觀賞。

大公子說：觀賞是最重要的，你們買不買還在其次。我們家每天的流水都成萬上億，大家有緣來此，觀賞是第一位，我信奉的是四海之內皆兄弟。

等到安靜一家走出來，正是最晚的人。大公子見了欣欣，好像看到美玉一樣，立刻上前握手說：這位公子氣宇軒昂，不同凡響，一看就不是等閒之輩。我見你真是親切，你是從哪裡來的？一看就不是國內的孩子。

欣欣便與大公子握手，說來自加拿大 。大公子說：我常去加拿大，這次也是剛剛回來。有緣相識，我帶你們看看我們家的玉藏。

一家人就隨著大公子來到一個雙扇門前，大公子示意，讓一個黑衣服務員開了大門。進門，眼前都是大玻璃，櫃檯卻沒有服務員。各種玉器都擺在櫃子裡，晶瑩剔透，標價十分驚人，一只玉鐲竟上百萬元。（一一）