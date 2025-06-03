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第三期比第二期的內部裝置更加細緻、周到，配備吸氧器、咳痰機，戶型也有三房一廳、二房一廳，選擇更多。參觀完後，兩人直奔老媽那裡。

何奶奶住著單間房，有自用洗手間，起居室和床連在一起，如同紐約的工作室。語馨遞給老媽一大罐從美國帶回的堅果巧克力，何奶奶說要沏茶。

「我來吧！今天這茶──怯暑氣、潤喉、解悶！」語瑩從包裡拿出茶葉，坐下來燒水、涮杯。她穿著繪有青松入風圖案的暗色香雲紗上衣，搭配白色寬腿褲，淡雅、舒適。頃刻之間，荷葉、茉莉、野菊相繼潛入玻璃壺裡，繽紛起舞，明艷出彩。不久，葵花瓜子皮掉滿地、西瓜子吐一盤。語馨抽紙巾擦手，暢快說道：「這就是在美國生活時缺乏的嘮嗑痕跡！」

開心了一會兒，喝第二泡茶時，老媽問語馨：「看得如何？」一邊慫恿她買，可又不讓她把城裡公寓賣掉，氣氛霎時凝重起來。

「你賣了，是要逼我不回城裡住了？我和你爸還有東西放在那兒！」何奶奶臉漲紅得像關公，拍打椅子的扶手。

「那請問：我哪來的資金，再買你說的這第三期房呢？」語馨可不想向丈夫開口借。

「你不是掙錢多嘛！」何奶奶胸有成竹，認為女兒就是能買得起。

語馨想著，這就是──為人子女總是報喜不報憂的結果！此刻，忍不住說：「別忘了，我還有美國的家要養呢──」

6

回想自己去了美國後，現任美籍老公的前妻以及三個兒女，死盯著她所花之錢從何而來。她不想靠別人，自己半工半讀，大學畢業後，遠程念完MBA，經濟頭腦越來越好。吭哧吭哧在紐約開個小店，從天津進口中式舊家具，搭配手工藝品，包括老爸的畫作。

語馨小時候特別喜歡繪畫，但是成長的歲月裡，溫飽已是問題，哪裡還能攀上藝術之路！她拿起老媽桌上一顆小西紅柿往嘴裡含，想起有次父親去廣州出差，運回整箱西紅柿，光澤誘人。放學後，也不請示，抓起來洗洗就吃，連吃六個。母親下班回來，傻眼了，罵罵咧咧：「你這丫頭，留著炒雞蛋，還能湊頓飯吃。你倒會享受，全當水果吃了。你吃完，我不還得去買菜做飯？多浪費啊！」

現在西紅柿到處都有，美術用品店也不少，這幾年趁著工作稍微輕鬆，她便又重拾畫筆，跟著老師學習油畫和水彩。

看著何奶奶大發雷霆，語馨默默站起來，走到窗戶旁透透氣。

7

「真難得，棟距這麼寬！有十多米吧？在樓下走時還不覺得──」語馨的視野頓時開闊起來。

「不在市區內，就有這個優點。」語瑩補充。

「可惜灰牆灰瓦，有些黯淡──」語馨習慣了美國樓房的多樣化，此時不太能接受單調的設計。

太陽漸漸西下，光線柔和，她從窗戶探頭下去，望見一座銀色尖塔西式教堂，挨著一間金色琉璃瓦的佛堂，兩座建築不協調地排列著。

「那兩個樓、塔怎麼回事？」語馨好奇。

何奶奶忘了自己正在生悶氣，踱著小碎步過去，也將頭趴到窗戶外，望著同樣的方向，不經意回答：「本來說是──給不同信仰的老人，心理有所依託，現全關門了，不能用！」

「前幾年杰登母親過世，臨終也有神父過來朗誦《聖經》。」

不知神父對婆婆說了什麼，那天有事沒到場。語馨回憶起在紐約看過的舞台劇 ，契訶夫生前最後一部著作《櫻桃園》：「生命就要過去了，可我好像還沒有生活過！」婆婆從納粹德國 逃到美國，落地生根，似乎也是在顛簸中求生。

何奶奶穿著深紫色竹纖維罩衫，臉上堆積著皺紋，有著褐色壽斑，卻沒有太多的白髮，這都得益於她每日勤用木齒梳頭的緣故。她的雙眼緊盯著樓下那兩座建築，有感而發：「我最近也不知怎麼回事，腦子經常浮起『破四舊』的年代，廟裡被砸毀的佛像，東倒西歪躺在地上。還有──小時候看見村裡各種運動開批判會的場面。那時，大人不讓孩子看，總要他們乖乖在家。但是，全屋尋不見一個大人，你說──那孩子能安心嗎？他自然就會走出家門，東找西找。然後，一不小心，就看見台上的人嘶聲裂肺地喊……」

往事不堪回首，夢魘來來去去，何奶奶本來還想說些什麼，看兩個女兒悶不吭聲，也就打住不說。

8

語瑩怕老媽傷春悲秋，速速岔題，引回老媽腰疼、膝蓋痠痛複查一事。

「沒事，用點止痛藥，有助行器，還能走動。你爸從前也這樣！」

戚爺爺不幸前年病故。離世時正值入冬，亦是新冠肺炎病發高峰時期。那幾天，通往焚化爐的道路條條堵塞，人數過多，晚間爐火燒得猛烈，整個城都能聞到焦煙味。

語瑩兩手摺好老太太的被子，又查看老媽的衣櫃，問：「你還缺什麼東西嗎？要不要買件羊絨衫？」

「不必，還不冷，你把我家裡那件深綠的毛背心拿來就好！」（二）