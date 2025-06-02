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細雨（四）

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當蘇蘭提及這點時，田元說：我哥常跟我聊起你。

原來如此。蘇蘭打出這四個字，心中百感交集。

當然，也是因為我跟你有很多共同的愛好。田元不忘添上這一句。

田元是一個討人喜歡的男生，嘴甜得恰到好處。漸漸的，蘇蘭發現自己開始期待田元的短信，那些話語總能貼著她的心事而來。有時她會有些恍惚，跟她聊天的到底是田元，還是……鍾力？不過蘇蘭很快就意識到田元強烈的個人特色，除了給予蘇蘭那種類似鍾力的心契神交，他更為風趣、更有活力，像一杯加了薄荷的龍井，清新自然。

他說周末要跟蘇蘭在咖啡店見面。蘇蘭問他有事嗎，他說見面再說。咖啡館的地點是田元定的，離蘇蘭很近、離田元很遠。田元很是體貼，蘇蘭對他更有好感。

田元出現在咖啡館的時候，一個勁地抱歉。他說沒想到周末還會堵車，一個小時十分鐘的車程開了一個半小時。

「還好，就遲了五分鐘，我正好刷下手機。」蘇蘭瞟了一眼手機說道。

田元坐下後，眼神定在蘇蘭的臉上：「蘭姊還是這麼美。」

蘇蘭白了他一眼：「嘴真甜」。」

田元用餐巾紙擦了下頭髮上的雨絲：「這樣的毛毛細雨在這個地區真不多見。我進來時見你在望雨，是不是在想江南？」

「是啊。」蘇蘭點點頭，心想這個田元倒是跟自己心有靈犀，這麼準確地說出自己心中所想。

「真有緣分，我們第一次約會就是這樣江南風情的毛毛雨。」田元轉過臉去望向窗外。窗外的雨靜靜地灑落，天地被雨水溫柔包裹，樹木朦朧、行人影綽。（四）

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