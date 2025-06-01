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天使的笑與淚（六）

常湘雲
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天使愣了一下，忙跟上去，隨著戴安娜在公司裡轉了一圈。

戴安娜一壁帶著天使介紹著公司，一壁不時跟各處的員工們說笑幾句。等到回到辦公室，她才告訴天使，以後公司裡的清潔工作就由天使來負責：「阿歡啊，你可不要小看清潔工作，這可是公司裡頂重要的事情呢！麻煩你做這件事，也是胡總交代我的。他說你做事情手腳快，眼睛裡也有活，才讓我把這件事情交給你。只是，你在清理垃圾桶的時候要先檢查一下，看看裡面有什麼重要的東西。有時候，不小心就有人會把一些重要的東西丟進垃圾桶，所以，清理的時候一定要檢查。這也是我們公司這麼多年清潔工作的一部分。所以，」戴安娜停了一下，盯著天使看了一下：「阿歡呀，你不會不開心做吧？」

天使迎著戴安娜的目光：「不會！只是，我要什麼時候才清潔呢？是每天都要清潔，還是隔天？或者一周幾次？」

戴安娜微笑著，目光從天使臉上挪開，往外間看過去：「清潔的工作當然是每天都要做的，只是，是從下午三點開始，五點結束，一天工作三個鐘。怎樣？有什麼困難嗎？」

天使咬咬牙：「沒有！只是為什麼是三個鐘？」

戴安娜點點頭：「好問題！因為你在清潔之前，需要做準備工作，所以呢，你應該是兩點鐘就開始打卡，五點一刻打卡下班，期間有十五分鐘的休息。三個鐘，不多不少。這樣安排也是不會影響到你回家煮晚飯。」

天使心裡恨死了，罵了一句：「死八婆！去死！」臉上卻非常安靜，只點點頭：「知道了。那我從什麼時候開始上班呢？」

戴安娜笑了：「從下周吧。胡總說你還在適應這裡的生活，希望你一切順利！」（六）

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