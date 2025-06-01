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溫哥華台灣女孩醒了 遭撞昏迷1個月 同學、鄰居接力探望喚奇蹟

回鄉記（九）

陸蔚青
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欣欣向安靜要了一塊錢，走過去，彎下腰，放在殘疾人前面。欣欣用的是國外教育的標準姿態，那導遊對安靜說：看你把孩子教育得多好。

轉一天，車上多了一個人，導遊介紹說他是uncle，說uncle是馬來西亞華僑，常來常往，是他們的老顧客，每次回國都參加他們的旅遊團。uncle不說話，只是笑一笑，一副溫文爾雅的慈祥表情。導遊說uncle每次來都要帶些禮物回去，中國人嘛，最注重的就是人情往來，何況這旅遊憑什麼這麼便宜！三九九美元還不夠，你們在大酒店住幾宿，房間一夜就是五九九，當然是人民幣。為什麼這麼便宜？是因為我們參觀和購物的地方都是這個旅遊項目的贊助商，在你們的吃喝用度中，都有贊助商的資金。所以你們購物，其實也是對贊助商的支持，人人為我、我為人人，人字不都是相互支撐嗎？

安靜說：我說旅遊怎麼這麼便宜，原來是贊助商。不過我聽說的倒不是這樣，我聽說這個項目是國務院僑辦給海外僑胞的福利，是國家補貼的。導遊說：這個我還真不知道，第一次聽說。

導遊說：下一站，我們去看翡翠。翡翠是亞洲特產，因為我們是貴賓，特意帶貴賓到玉店來看。這個玉店，在中國奧林匹克運動會時，因為捐助了大量資金而著名，是一個回報社會的商店，品質絕對值得信賴。

安靜這時已經身心疲憊，沒有任何購買的意願。藏藥很深地傷害了她的自尊心，想到自己是一個可能買了假藥的人，她就對自己很不齒。說到底，安靜也是知識分子，不願意相信自己是受騙者。

進了玉店，並沒有直接去櫃檯，而是被帶進貴賓室。（九）

國務院

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