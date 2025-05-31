她這樣似有意、似無意的一瞥，讓安靜心中升起一絲反感。但安靜的反感不是懷疑落進一個陷阱，倒是有了要為海外華人 爭臉面的意思。她想，無論如何不能讓國人說海外同胞的不是，因為自己也是海外同胞的一員。這麼想著，便整理了一個態度，想著是不是多年在海外艱難的生活，讓自己的心理也不正常了。安靜這樣想著，暗自抱怨，數年開雜貨店的生涯，讓自己心理的改變，從中國的白領到初到加拿大 ，人民幣與加元的比例，隨著年齡的增長，花錢的幅度越來越小，自信心越來越低。

安靜這樣想著，努力把胸挺一挺，頭抬得高一些。中國這幾年變化太大，再不是靠華僑救濟生活的時代，反而用這種態度蔑視華僑。做為華僑的心態，她努力讓自己心情平靜，心裡暗暗想，回國一次不容易，反正也是要買些禮物帶回家，有合適的就買一點。在哪裡買還不是買，也別顯得太過吝嗇。從中國到加拿大，凡事以自己是中國人的身分，向外國人宣傳中國文化。沒想到做了華僑回國，又承擔起華僑回國衣錦還鄉的光榮任務。安靜摸摸自己的肩膀，消瘦狹窄，想著這個重擔還真是擔負不起。

導遊笑一笑說：你在國外是醫生？安靜心裡一驚，想自己怎麼是醫生，便搖頭說不是。導遊說：看你多好氣質，在國外一定是白領。安靜便不說話，想著在國內我倒是白領，不好意思說自己是開雜貨店的，怕這一路被人恥笑，便瞇著眼睛不說話。導遊見她不說話，也很識相地住了嘴。

過街上天橋時，見一個瘸腿的殘疾人，坐在地上，露出兩截裸露的小腿，只有膝蓋之上的部分。（八）