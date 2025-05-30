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天使的笑與淚（四）

常湘雲
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胡喬治說得很誠懇，不像是隨口說說的，天使心裡的怒火微微減輕了幾分，但是依舊很生氣。可是，人都已經來了，她也沒有別的辦法，只好點點頭：「這可是你說的喔，不許再有什麼花樣了！」

胡喬治忙不迭地點著頭，臉上是一個略帶了一點心虛的討好的笑。天使看著胡喬治臉上的笑，自己卻笑不出來，心裡委屈得什麼似的。

胡喬治倒也說到做到，天使來的第一個月一滿，照顧仔仔的補助金就進入到了她個人的帳戶裡。看著那個數字，天使心裡又是高興，又是有一些酸楚，說不出來一言難盡的五味雜陳。

胡喬治看著天使：「阿歡，我沒有騙你吧！看，這是你應得的，我一分錢都不會少你。還有，這是這個月的家用，以後家裡採買的事情就交給你了，你辦事，我放心！」說著就「嘿嘿」笑了。

天使接過胡喬治遞過來的一疊鈔票，也笑了，心裡卻非常不以為然。尤其胡喬治最後的那個「你辦事，我放心」，非但沒有讓她覺得開心，倒彷彿讓她覺得她就像是胡喬治找來的一個老媽子似的。

天使看著胡喬治，「華哥啊，我想呢，家裡的事情並不頂多，我做事呢又比較快，你也看到的，是不是？」胡喬治點點頭，臉上露出一個疑惑的神情，他不知道天使要說什麼。

天使似乎看出來了胡喬治的困惑，微微笑了一下，接下去說道：「我是想呢，以後我做完了家裡的事，是不是可以去你的公司做一點事情。常言道，夫妻齊心，其利斷金。我也是想多幫你一些，沒有別的意思。」

胡喬治的臉上隨著天使的話，神情變了幾變。等天使話音落了，他方才微微笑了，看著天使說道：「阿歡，你想幫我？當然好呀！這樣吧，」胡喬治略頓了一下，方才又開了口：「過幾天，你到公司裡來一趟，先四處熟悉熟悉，然後我們再看看，你可以做一點什麼。」（四）

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