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細雨如絲，斜斜地織在天地之間。蘇蘭坐在咖啡館的一隅，面前的拿鐵靜靜冒著熱氣。拿鐵表面是熟悉的葉形拉花，層層疊疊的波紋彷彿被風吹動的銀杏葉。蘇蘭望著窗外，雨下得不疾不徐、不疏不密。遠處的街道、屋簷、樹影都被輕柔地藏在一層薄霧裡，整個世界彷彿被浸潤得溫軟起來。蘇蘭心想，這如同江南的濛濛細雨，在北美可是不常見到。她望著細雨出了神，思緒飄回江南的另一場雨。

兩個月前，她回國探親。她住在離父母家兩條街外的酒店。上次回家，父母執意要把朝南的主臥讓給她，她很是過意不去。她從酒店步行去餐館，參加一個同學聚會。蘇蘭本來不想搞同學聚會，但是楊陽說：大家就是借個由頭聚一下，我們也都好久不見了。你上次回國是五年前，大家也都想見見你。楊陽頓了一下又說：鍾力會從上海趕過來。

蘇蘭走進餐館包廂的時候，同學們已經到齊了。大學畢業二十年，留在杭城的有十位同窗。楊陽喚來了八位，有的帶了家屬，算上蘇蘭，十三個人，正好一桌。楊陽的座位正對門口，他挺著微微發福的肚子站了起來，熱情地拉開自己右側的空位：「坐這兒吧，你是主賓。」他的妻子坐在左側，柳葉彎眉幾不可察地皺了一下。

蘇蘭微笑的眼光掠過在座的各位。那些熟悉又陌生的面孔被歲月重新雕刻，依稀還有二十年前的輪廓。她一眼認出鍾力，髮際線沒有後移，身材也沒有發福，只是臉上多了些滄桑。蘇蘭的目光沒有停留，心裡卻漣漪微動。她注意到鍾力的身邊是一位年輕的男子，正側著臉跟黃英熱聊，模樣跟鍾力竟有幾分相似。年輕男子似有所覺，轉過頭來。四目相對的瞬間，他展顏一笑，那笑容明媚得像陽光穿透雲層，臉上的梨渦跟鍾力如出一轍。

黃英率先笑著跟蘇蘭打招呼，聲音脆亮：「女兒上大學了，可以經常出來走走了吧？」

黃英是蘇蘭的下鋪，不過她們的關係並不密切。黃英的臉被粉底抹得雪白，兩道細細的眉毛向上挑起，跟記憶中那個樸實的濃眉女孩很是不同。

「是啊，如今父母年紀大了，要常回來看看。」蘇蘭答道，手指隨意摩挲著杯口。

「你先生一起回來的嗎？」黃英又問。

蘇蘭停頓了兩秒，嘴角浮起得體的微笑：「我離婚了。兩年前就離婚了。」

黃英驚訝地捂著嘴，連聲說：「對不起，我不知道。」

在場的一半人早已知曉這個消息，另一半也跟黃英一樣露出訝異神色。當初蘇蘭結婚，擺了三十幾桌酒席，不少同學參加了她盛大又風光的婚宴。

楊陽打圓場說：「我們的班花又單身了，有些人又有機會了。」

同學們的眼光有意無意地轉到鍾力身上。鍾力是蘇蘭當年傳了很久的緋聞男友，如今也是離婚的狀態。

鍾力正低頭整理餐巾，指節微微發白，感覺到大家目光中的暗流湧動。他抬起頭，面色平靜得像一潭深水，他對蘇蘭頷首道：「好久沒見了。」

「是啊。」蘇蘭聽見自己的聲音有些飄：「整整二十年了。」

大學畢業後，鍾力分到了上海，蘇蘭不久就出國了。這是他們畢業後的第一次見面，真是應了那首歌，二十年後來相會。

鍾力邊上的青年扯了扯他的衣袖，鍾力笑著對蘇蘭介紹說：「這是我表弟田元，他也是我們學校的，低六屆。他也在美國。」

蘇蘭恍然道：「哦，是你表弟啊，我就覺得長得有點像。」

「蘇蘭姊的名字如雷貫耳，今日一見，果然是天仙一般的人。」田元活潑地說道。

「真是個小甜甜，嘴太甜了。」 黃英嘖嘖讚道。她一向快人快語，顯然跟田元已經熟稔。

「黃英姊慧眼如炬，我的外號就是小田田。」田元繼續嬉笑著，又問蘇蘭：「蘇蘭姊在美國什麼地方？」

蘇蘭說：「馬里蘭。」

「啊，我在維吉尼亞 。我們可是在一個地區！」田元驚喜地挑起眉毛道：「繞了半個地球才相遇，太有意思了，真是緣分！學姊，加個微信 吧。」

田元遞過手機。蘇蘭愣了下，但還是掃了一下。

這個田元，跟鍾力長相有幾分相似，性格卻是不同，一個內向、一個外向。蘇蘭想起大學時的鍾力，帶著幾分靦腆，又喜歡裝老練。這麼多年了，每次想到鍾力，她的心裡總有幾分溫暖。（一）