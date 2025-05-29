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回鄉記（六）

陸蔚青
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他「嘩啦」一聲把洗腳水倒進木桶裡，說：哪有客人只泡不買的道理，你們這些華僑也太不像話了。你們泡了這麼好的藥卻不買，讓我們喝西北風去？我們這些打工的也是人，從農村出來，沒人買藥，靠什麼吃飯？

安靜被搶白得面紅耳赤，林華北說：好，那就買一包吧。紅小帽卻不依不饒，說：沒有這樣的，最少也要買三包。就是街坊，還買三包呢，你們這些外國來的，也別太摳門兒，讓我們這些鄉下人都看不起。

安靜不語，好像自己從皇后一下子成了賴帳不還的小無賴。林華北說：那就三包，又付了一千塊。那紅小帽方才罷休，一手拿著錢、一手拎著木桶，氣哼哼地走出門去。安靜在他回頭的一瞥中，看到了不屑，這一瞥讓安靜心驚肉跳。她穿好鞋走出足療館，沒有感到輕鬆，反而感到說不出的沉重。

被置入劇情的熱情一過，她突然有被騙的感覺。她望望林華北，林華北也望著她，兩人眼神相遇，心照不宣。安靜用手捂住胸口，這次她真的心疼了。

還有另一個醫生在給欣欣看病。欣欣青春年少，照理說沒什麼縫隙可鑽，偏巧欣欣這幾天鼻塞。這個鄭醫生據說也是妙手回春，他不同欣欣說，直接對安靜說，他說欣欣很危險，欣欣的病直通大腦，在三個月內就會影響他的反應力，學習會感到吃力。你若關心你的孩子，就要吃他們的神藥，很快就能好。

其實戲演到這樣，明眼人一眼就看出來了。偏是安靜心迷，你想，誰人在這時候能保持冷靜，這可是關於孩子的大事。林華北當然更不敢問，不就是錢嗎？如果家人平安，闔家和睦，錢又算什麼？何況人民幣一折算，也沒多少。（六）

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