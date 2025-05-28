她俯下身，用手輕輕撫摸刻在大理石上的名字。她把七枝藍玫瑰輕輕放在那個名字上面，像是怕驚醒他。為什麼偏偏是七枝玫瑰，因為他曾經告訴過她，他出生在七月的上海。她只輕輕地喚了一聲：「滬生！」便再也抑制不住洶湧的淚水。

那些擁有幸福生活的人怎麼能理解，某個人抑或某個瞬間，會成為一個人一生一世刻骨銘心的懷念。

7

就在「九一一 」的夜裡，她接到了汝陽的電話。座機電話小熒屏上顯示「匿名」，她從不接這樣的來電。可直覺告訴她，一定是他，不會是別人。她留給他這個號碼，三年多搬了幾次家，扔掉了許多東西，惟獨這個號碼她不肯放棄。冥冥之中她似乎有種預感，某一天他會撥打這個號碼。可她萬沒想到，這一天是以這樣的方式來臨的。

你知道滬生去哪兒了？我打他的電話總是忙音。他的聲音急促，好像已經預感到某種不幸。

她不知道，她被困在路上，很晚才到家。滬生的號碼都給她戳爛了，就像一塊卵石投入大海，沒有一絲一毫的回聲。

他說：你有沒有打電話問問他的公寓大樓，或許他沒去辦公室工作。

她說：都讓他們查過了，他人不在公寓。

長久的沉默，她只聽到話筒那端傳來一聲沉重的嘆息。當初真該說服他回來，哪怕是去香港 呢。汝陽像是在責備自己。她不言語，她能說什麼呢？她想起了她提議玩的那個遊戲，三十年後再聚首。可還不到三年，滬生就獨自一人離場了。人生莫非只是一場遊戲？

有一陣子，她常常夢見滬生。她纏著他問：你不怪我麼？

他詫異地看她，怪你什麼？我喜歡自己選擇生活，能夠選擇是一種幸福。（一七）